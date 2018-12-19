19.12.2018 12:50

В Харькове установят памятники 15 погибшим воинам АТО

За счет средств городского бюджета 15 харьковским бойцам, погибшим в ходе боевых действий в зоне АТО, установят в 2019 году в Харькове памятники.



://city.kharkov.ua

Сегодня, 19 декабря, на сессии Харьковского городского совета депутаты утвердили смету расходов на реализацию Городской программы увековечивания памяти участников и жертв Второй мировой войны, защитников Украины, которые принимали участие в антитеррористической операции, на 2019 год.



Так, памятники 15 воинам АТО будут установлены на кладбище №18 по пр. Гагарина, 362, где они похоронены.



Также в рамках городской программы в следующем году планируется провести благоустройство воинского мемориала на кладбище №5, расположенного по пр. Гагарина, 187. В план работ включен также капитальный ремонт памятника воинам, погибшим в годы Второй мировой войны.



Всего на реализацию программы увековечивания памяти участников и жертв Второй мировой войны и защитников Украины в городском бюджете предусмотрено 2 млн 750 тыс. грн.