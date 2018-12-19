19.12.2018 12:57

Геннадий Кернес поздравил школьников с днем святого Николая

На утренник в школу на Жуковского мэра Харькова пригласили ученики младших классов.



//city.kharkov.ua

19 декабря Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил с Днем Святого Николая учеников школы №37 Киевского района. Ребята из начальных классов, всего около трехсот детей, приняли участие в спектакле со Святым Николаем, конкурсами и подарками.

«Мне очень приятно поздравить от имени города малышей со всеми праздниками, которые начинаются сегодня, с Николая, а уже совсем скоро - каникулы, потом - Новый год и Рождество. Я хоть и вырос, но, как и каждый из вас, жду чуда. Жду, что все будет хорошо, и мечты - самые заветные - сбудутся. У каждого есть свой ангел-хранитель, который благословляет вас, бережет и ведет туда, где вы обязательно будете счастливы», - сказал в начале праздника городской голова.

«Я был в этой школе много раз, она на моем депутатском округе, поселок Жуковского и Малая Даниловка остаются под моим вниманием. В школе за год сделано много работы - новый стадион, спортзал. Надеюсь, все это помогает ребятам, дает новые возможности для развития», - добавил Геннадий Кернес.

Всего накануне Нового года и зимних каникул более 100 тыс. школьников 1-4-х классов и воспитанников детских садов получат подарки от городского головы. Кроме того, с 27 декабря по 5 января 2019 года около 38 тыс. детей побывают на новогоднем представлении «Джин всемогущий» в Харьковском дворце спорта.