Харьковчане поддержали армию почти на 854 млн. грн. – ежемесячный сбор средств, по сравнению с январем, вырос на половину

В Главном управлении фискальной службы региона проинформировали о динамике поступлении военного сбора.
Государственный бюджет с начала года поступило 853,8. млн. грн.
По сравнению с прошлогодним периодом, поступления военного сбора выросли на 131,1 грн. или на 18,1%.
Индикативный показатель выполнен на 104,4%.
В частности, в ноябре 2018 поступило 88,6 млн. грн., при этом дополнительные поступления за месяц составили 7,4млн. грн. К соответствующему периоду прошлого года прирост сбора достиг 17,9 млн. грн., то есть поступления выросли на 25,4%.
Также в фискальном ведомстве отмечают стабильную динамику поступлений «налога на поддержку армии» от представителей всех сфер экономики региона в течение всего года. Если в январе этого года поступления составили 59,8млн., То в ноябре - уже 88,6 млн.грн.
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