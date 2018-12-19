Главная Новости Власть Харьковчане поддержали армию почти на 854 млн. грн. – ежемесячный сбор средств, по сравнению с январем, вырос на половину
19.12.2018  17:17   

Харьковчане поддержали армию почти на 854 млн. грн. – ежемесячный сбор средств, по сравнению с январем, вырос на половину

В Главном управлении фискальной службы региона проинформировали о динамике поступлении военного сбора.


://kh.sfs.gov.ua

Государственный бюджет с начала года поступило 853,8. млн. грн.

По сравнению с прошлогодним периодом, поступления военного сбора выросли на 131,1 грн. или на 18,1%.

Индикативный показатель выполнен на 104,4%.

В частности, в ноябре 2018 поступило 88,6 млн. грн., при этом дополнительные поступления за месяц составили 7,4млн. грн. К соответствующему периоду прошлого года прирост сбора достиг 17,9 млн. грн., то есть поступления выросли на 25,4%.

Также в фискальном ведомстве отмечают стабильную динамику поступлений «налога на поддержку армии» от представителей всех сфер экономики региона в течение всего года. Если в январе этого года поступления составили 59,8млн., То в ноябре - уже 88,6 млн.грн.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  военный сбор, военное положение, харьков, налог, фискальная
 
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