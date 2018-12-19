Чиновники регионального Гоструда провели флешмоб «под елкой» (ФОТО)

В Харькове, на самой большой площади в Европе, проведен флешмоб посвященный официальному трудоустройству в рамках недели права.
В рамках недели права инспекторами труда Главного управления Гоструда в Харьковской области был проведен флешмоб на площади Свободы города Харькова.
Темой флешмоба стала легализация работников в городе.
Специалисты ГУ доводили до сознания граждан то, что неоформленного работника работодатель лишает права на отпуска, оплату больничного, соблюдение установленной законодательством нормы продолжительности рабочего времени, пособие по безработице, гарантии на социальное страхование от несчастных случаев на производстве, то есть они рискуют не получить должного возмещения причиненного вреда в результате производственной травмы или профессионального заболевания.
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В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода. На территории Харькова и области действует предупреждение о сильном ветре.
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