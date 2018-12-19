Главная Новости Власть Чиновники регионального Гоструда провели флешмоб «под елкой» (ФОТО)
19.12.2018  17:40   

Чиновники регионального Гоструда провели флешмоб «под елкой» (ФОТО)

В Харькове, на самой большой площади в Европе, проведен флешмоб посвященный официальному трудоустройству в рамках недели права.


kh.dsp.gov.ua

В рамках недели права инспекторами труда Главного управления Гоструда в Харьковской области был проведен флешмоб на площади Свободы города Харькова.

Темой флешмоба стала легализация работников в городе.

Специалисты ГУ доводили до сознания граждан то, что неоформленного работника работодатель лишает права на отпуска, оплату больничного, соблюдение установленной законодательством нормы продолжительности рабочего времени, пособие по безработице, гарантии на социальное страхование от несчастных случаев на производстве, то есть они рискуют не получить должного возмещения причиненного вреда в результате производственной травмы или профессионального заболевания.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  гоструда, харьков, елка, флешмоб, площадь, чиновник
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.11 Власть На предприятии, обучающем водителей, работали «нелегалы» 28.11 Власть Предприниматель, не оплативший сотрудникам работу в праздничные дни, заплатит штраф 23.11 Экономика и промышленность Еще шесть миллионов штрафов выписано предпринимателям Харьковщины за неоформленных сотрудников
 
 

Видео

Депутаты горсовета собрались на общую предсессионную комиссию
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 