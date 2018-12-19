19.12.2018 12:02

Игорь Терехов встретился с родителями школьников и воспитанников детских садов Холодногорского района

Во встрече приняли участие директор Департамента образования Ольга Деменко, депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко, представители районной администрации.



//city.kharkov.ua

Встреча состоялась в школе №152. Также в ней приняли участие директор Департамента образования Ольга Деменко, депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко, представители районной администрации.

Родители говорили о проблемах, которые их волнуют. В частности, представители школы №86 попросили выделить средства на установку видеокамер и выполнить капитальный ремонт фойе. Игорь Терехов отметил, что к следующему году камеры видеонаблюдения будут установлены во всех школах и детских садах. Кроме того, учреждения образования планируют оснастить кнопками оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Родители учащихся школы №136 попросили установить знак пешеходного перехода на ул. Чеботарской и отремонтировать пищеблок, школы №108 - выполнить капитальный ремонт кровли, заменить окна и реконструировать стадион. Игорь Терехов сказал, что на 2019 год в планах по школе №108 не только эти работы, но и ремонт фасада учебного учреждения. Также после встречи в список ремонтов внесли обновление пищеблока детского сада №255, замену окон в детском саду №414, ремонт ограждения в детскому саду №35 и ремонт актового зала в детском саду №423.

Отдельно родители поставили вопрос о смене руководства в школе №67, где, на их взгляд, плохо организован учебный процесс. В районной администрации отметили, что директору школы не раз делали замечания, но соответствующей реакции не последовало. Игорь Терехов пообещал родителям, что лично разберется в сложившейся ситуации.

«Если директор школы находится не на своем месте, если там страдают дети, не получают образования - с этим мы мириться не будем. Я сам поеду в эту школу на следующей неделе. Думаю, что мы примем все кадровые решения, которые нам необходимы, привлечем к работе ответственных людей, чтобы урегулировать ситуацию», - подчеркнул Игорь Терехов.

Он отметил, что все вопросы, которые поднимали родители - по ремонтам школ и детских садов, дорог возле учреждений образования, обновлению материально-технической базы, не останутся без внимания.

«Очень важно встречаться с родителями, чтобы мы понимали проблемы, которые их волнуют. Мы так сформировали бюджет города, чтобы в следующем году была возможность выполнить комплекс строительных работ, реконструкций, работ по укреплению материально-технической базы наших школ и детских садов. Все эти вопросы, которые перед нами ставили родители, - очень актуальны, и в следующем году мы возьмем их в работу. Мы установим обратную связь, и по мере возможности максимальное количество проблем будет решено», - сказал Игорь Терехов.

Кроме того, он сообщил, что будут учтены пожелания не только относительно учреждений образования, но и благоустройства района в целом. Это касается ремонта систем освещения, о которых говорили на встрече родители, а также парков и других объектов города. В частности, он сообщил, что реконструкцию сада Шевченко планируют завершить в следующем году. Большую половину работ там уже выполнили, и кроме озера, обновленного фонтана «Каскад», там появится инсталляция «Колокол мира».

Отметим, это была завершающая встреча с родителями школьников и дошкольников. Такие встречи представители городской власти провели во всех районах города.