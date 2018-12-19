Главная Новости Власть Игорь Терехов: Пусть ваша жизнь будет наполнена добротой, счастьем и чудесами
19.12.2018  18:43   

Игорь Терехов: Пусть ваша жизнь будет наполнена добротой, счастьем и чудесами

Первый вице-мэр Игорь Терехов поздравил с Днем святого Николая воспитанников харьковского детского дома «Родина».


//city.kharkov.ua
Праздник, посвященный Дню святого Николая, состоялся сегодня, 19 декабря, в харьковском детском доме «Родина».
 
В нем приняли участие первый заместитель городского головы Игорь Терехов, директор Департамента образования Ольга Деменко, председатель Администрации Слободского района Вячеслав Ильенко, депутаты городского совета, а также воспитанники и педагоги детского дома. 
 
«Сегодня такой светлый и сказочный день, когда мы делаем друг другу подарки, а святой Николай дарит нам чудеса. Я хочу пожелать вам, чтобы ваша жизнь была наполнена добротой, счастьем и чудесами», - отметил первый вице-мэр.
 
На праздник к детям пришел и сам святой Николай - эту роль уже не первый год для воспитанников детского дома исполняет его выпускник Сергей Прескорник. Он воспитывался в детдоме «Родина» более 15 лет, попав в учреждение в три года. Сегодня на Сергея тоже нахлынули детские воспоминания. 
 
«Мы ложились спать, но не засыпали и ждали, что Николай положит нам подарки в шкафчик или под подушку. Сейчас, уже будучи взрослым, я понимаю, как важны подобные встречи для этих детей. Не столько подарки, сколько внимание - что к ним пришли, про них не забыли. Ведь для этих детей гости и есть праздник», - сказал бывший воспитанник детдома. 
 
Для гостей малыши и школьники подготовили праздничную сказку, после которой первый вице-мэр и депутаты вручили детям подарки, а воспитанники детского дома презентовали гостям сувениры-свинки, которые сделали своими руками.
 
«Мы как городская власть обязаны заботиться о таких детях - им родители не положат под подушку подарок в День святого Николая. И очень хорошо, что мы пришли поздравить воспитанников детского дома вместе с депутатами - этим детям очень важно наше внимание. И эмоции, которые подарили нам сегодня малыши, дорогого стоят», - подчеркнул Игорь Терехов. 
 
Справка. Детский дом «Родина» основан в 1973 году. В нем воспитывается 54 ребенка: 38 детей дошкольного возраста и 16 школьников. Воспитанники получают образование в специализированной школе №77. В детском доме работает 12-метровый бассейн, два спортивных зала, оборудованные современными тренажерами. Во дворе установлены современные игровые площадки и песочницы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, день святого николая, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.12 Власть Игорь Терехов встретился с родителями школьников и воспитанников детских садов Холодногорского района 14.12 Власть Городская власть уделяет большое внимание безопасности дорожного движения возле учебных заведений, - Игорь Терехов 04.12 Общество В Харькове вручили премию «Преодоление»  
 
 

Видео

Геннадий Кернес: горячую воду на Алексеевке подадут к Новому году
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 