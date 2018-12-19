19.12.2018 18:43

Игорь Терехов: Пусть ваша жизнь будет наполнена добротой, счастьем и чудесами

Первый вице-мэр Игорь Терехов поздравил с Днем святого Николая воспитанников харьковского детского дома «Родина».



//city.kharkov.ua

Праздник, посвященный Дню святого Николая, состоялся сегодня, 19 декабря, в харьковском детском доме «Родина».

В нем приняли участие первый заместитель городского головы Игорь Терехов, директор Департамента образования Ольга Деменко, председатель Администрации Слободского района Вячеслав Ильенко, депутаты городского совета, а также воспитанники и педагоги детского дома.

«Сегодня такой светлый и сказочный день, когда мы делаем друг другу подарки, а святой Николай дарит нам чудеса. Я хочу пожелать вам, чтобы ваша жизнь была наполнена добротой, счастьем и чудесами», - отметил первый вице-мэр.

На праздник к детям пришел и сам святой Николай - эту роль уже не первый год для воспитанников детского дома исполняет его выпускник Сергей Прескорник. Он воспитывался в детдоме «Родина» более 15 лет, попав в учреждение в три года. Сегодня на Сергея тоже нахлынули детские воспоминания.

«Мы ложились спать, но не засыпали и ждали, что Николай положит нам подарки в шкафчик или под подушку. Сейчас, уже будучи взрослым, я понимаю, как важны подобные встречи для этих детей. Не столько подарки, сколько внимание - что к ним пришли, про них не забыли. Ведь для этих детей гости и есть праздник», - сказал бывший воспитанник детдома.

Для гостей малыши и школьники подготовили праздничную сказку, после которой первый вице-мэр и депутаты вручили детям подарки, а воспитанники детского дома презентовали гостям сувениры-свинки, которые сделали своими руками.

«Мы как городская власть обязаны заботиться о таких детях - им родители не положат под подушку подарок в День святого Николая. И очень хорошо, что мы пришли поздравить воспитанников детского дома вместе с депутатами - этим детям очень важно наше внимание. И эмоции, которые подарили нам сегодня малыши, дорогого стоят», - подчеркнул Игорь Терехов.

Справка. Детский дом «Родина» основан в 1973 году. В нем воспитывается 54 ребенка: 38 детей дошкольного возраста и 16 школьников. Воспитанники получают образование в специализированной школе №77. В детском доме работает 12-метровый бассейн, два спортивных зала, оборудованные современными тренажерами. Во дворе установлены современные игровые площадки и песочницы.