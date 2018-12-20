Главная Новости Власть Геннадий Кернес пообещал харьковчанам много праздничных сюрпризов для веселой встречи Нового года
20.12.2018  13:24   

Геннадий Кернес пообещал харьковчанам много праздничных сюрпризов для веселой встречи Нового года

Об этом мэр Харькова сообщил на своей странице в Фейсбук.


https://www.facebook.com/gennadykernes
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей странице в Фейсбук:
 
"Еще одно новогоднее украшение любимого города.
 
Медвежонок. Детки сами могут менять варианты его подсветки - рядом с инсталляцией пульт с тремя кнопками. Ими можно выбирать иллюминацию.
 
В этом декабре в Харькове будет много новых локаций для веселой встречи Нового года!
 
С наступающим, Харьков!"
 
 
 
Тэги:  кернес, новый год, харьков
 
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