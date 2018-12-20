20.12.2018 13:24

Геннадий Кернес пообещал харьковчанам много праздничных сюрпризов для веселой встречи Нового года

Об этом мэр Харькова сообщил на своей странице в Фейсбук.



https://www.facebook.com/gennadykernes

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликова л пост на своей странице в Фейсбук: "Еще одно новогоднее украшение любимого города.

Медвежонок. Детки сами могут менять варианты его подсветки - рядом с инсталляцией пульт с тремя кнопками. Ими можно выбирать иллюминацию.

В этом декабре в Харькове будет много новых локаций для веселой встречи Нового года!

С наступающим, Харьков!"