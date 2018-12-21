21.12.2018 09:26

Геннадий Кернес провел прием жителей Новобаварского района (ФОТО)

46 человек обратились за помощью в решении коммунальных и других проблем.



://city.kharkov.ua

20 декабря Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием жителей Новобаварского района. 46 человек подали заявления на оказание материальной помощи, помощи в организации и оплате лечения, ремонта домов коммунальной собственности и реконструкции придомовых территорий, а также реконструкции дворов, спортплощадок, тротуаров и внутриквартальных дорог.



90% людей в районе живут в частных домовладениях, и жители многих улиц просят город провести централизованное водоотведение по их адресам. Речь идет о сотнях домов, к примеру, ветеран труда Галина Ткаченко обратилась от имени 2000 жителей улиц Радиотехнической, Ясные зори, Приамурской, Минеральной и переулка Клеверного. По словам Геннадия Кернеса, для этого необходимо разработать проект ветки канализации более чем на 5 км, и городской совет, по закону, может это сделать на условиях софинансирования. Владельцы домов должны оплатить пятую часть стоимости работ, остальное - бюджет.



«Это большие работы, требующие грамотного проектирования и выполнения. Но совместными усилиями можно решить и эту проблему», - отметил городской голова.



Во многих местах района маршрутные автобусы - единственный общественный транспорт. По итогам приема было принято решение оборудовать крытые павильоны на самых людных остановках.



Фармацевт Людмила Палий пришла с просьбой принять ее дом на проспекте Любови Малой в коммунальную собственность. В ходе приема выяснилась необходимость рассмотрения передачи целого комплекса - всего 14 многоквартирных домов. Также на баланс города будет передан подземный переход в этом районе.



Спортивная площадка на улице Семинарской, по заявлению пенсионера Павла Гузенко, в 2019 году будет оборудована комплексом тренажеров, заасфальтирована и ограждена. Новую детскую площадку также планируется установить на улице Константина Калинина.



Также на приеме приняты заявления на ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров в районе Новобаварского проспекта, улиц Академика Богомольца, Добролюбова, Калинина, Грушевского.