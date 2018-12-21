21.12.2018 10:26

Копы-инспекторы под присмотром патрульных тестировали «эмулятор опьянения» (ФОТО)

Патрульные полицейские посетили Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции и провели ряд мероприятий.



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Инспекторы отдела по связям с общественностью и розыска и обработки материалов ДТП патрульной полиции Харьковской области провели занятия по служебной подготовке для сотрудников Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. На встрече полицейские напомнили присутствующим основные положения правил дорожного движения, изменения, которые произошли в действующем законодательстве, порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях и ответственность за правонарушения.

Также на занятии патрульные продемонстрировали алкоокуляры "Drunk busters googles", имитирующие состояние алкогольного опьянения.

Эти очки разработаны с целью предупреждения управление автомобилем в нетрезвом состоянии.