Копы-инспекторы под присмотром патрульных тестировали «эмулятор опьянения» (ФОТО)

Патрульные полицейские посетили Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции и провели ряд мероприятий.
Инспекторы отдела по связям с общественностью и розыска и обработки материалов ДТП патрульной полиции Харьковской области провели занятия по служебной подготовке для сотрудников Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. На встрече полицейские напомнили присутствующим основные положения правил дорожного движения, изменения, которые произошли в действующем законодательстве, порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях и ответственность за правонарушения.
Также на занятии патрульные продемонстрировали алкоокуляры "Drunk busters googles", имитирующие состояние алкогольного опьянения.
Эти очки разработаны с целью предупреждения управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
14-15 лунные сутки. Напряженное взаимодействие планет делает день познавательным, но утомительным. Возможна цепь приключений, конфликтов, досадных случайностей.
В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода. Температура воздуха постепенно повышается.
Помимо этого явления, в этот день в разные годы произошло еще немало интересных и знаковых событий.
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