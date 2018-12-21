Больше миллиарда в месяц перечисляли работающие харьковчане на пенсии

Более 11,2 млрд. за 11 месяцев - поступления ЕСВ от плательщиков Харьковщины
В Главном управлении фискальной службы проинформировали, что в январе - ноябре 2018 плательщики региона уплатили 11 млрд. 226,6 млн.грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 1 млрд. 897 млн. 800 тыс. грн (+ 20,3 %.).
За ноябрь 2018 поступления составили 1 096 400 000. грн.
Достигнут рост сбора в прошлом году на 203,5 млн. грн (+ 22,8 %.).
В то же время наблюдается положительная динамика поступлений в течение года.
Так, если в января 2018 года поступило 873,3 млн. Грн. ЕСВ, то в ноябре уже превысили миллиард – 1 млрд. 096 млн. 400 тыс. гривен.
Полученные средства единого социального взноса направляются на обеспечение пенсионных и социальных программ граждан. Поэтому, очень важно, чтобы все работодатели не допускали выплату заработной платы «в конвертах».
14-15 лунные сутки. Напряженное взаимодействие планет делает день познавательным, но утомительным. Возможна цепь приключений, конфликтов, досадных случайностей.
В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода. Температура воздуха постепенно повышается.
Помимо этого явления, в этот день в разные годы произошло еще немало интересных и знаковых событий.
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