21.12.2018 15:40

Больше миллиарда в месяц перечисляли работающие харьковчане на пенсии

Более 11,2 млрд. за 11 месяцев - поступления ЕСВ от плательщиков Харьковщины



://kh.sfs.gov.ua

В Главном управлении фискальной службы проинформировали, что в январе - ноябре 2018 плательщики региона уплатили 11 млрд. 226,6 млн.грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 1 млрд. 897 млн. 800 тыс. грн (+ 20,3 %.).

За ноябрь 2018 поступления составили 1 096 400 000. грн.

Достигнут рост сбора в прошлом году на 203,5 млн. грн (+ 22,8 %.).

В то же время наблюдается положительная динамика поступлений в течение года.

Так, если в января 2018 года поступило 873,3 млн. Грн. ЕСВ, то в ноябре уже превысили миллиард – 1 млрд. 096 млн. 400 тыс. гривен.

Полученные средства единого социального взноса направляются на обеспечение пенсионных и социальных программ граждан. Поэтому, очень важно, чтобы все работодатели не допускали выплату заработной платы «в конвертах».