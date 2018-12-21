21.12.2018 16:54

Игорь Терехов: Все пожарные гидранты в городе должны быть в рабочем состоянии

КП «Харьковводоканал» должно отремонтировать пожарные гидранты, расположенные на городских улицах и предприятиях.



://city.kharkov.ua

Такое решение было принято сегодня, 21 декабря, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Как сообщил в ходе заседания начальник Харьковского городского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Юрченко, на сегодняшний день из более 6,5 тыс. пожарных гидрантов города – 1841 находится в нерабочем состоянии, часть из них расположены на предприятиях и особо важных объектах. По его словам, наиболее проблемными в этом вопросе являются Киевский, Шевченковский, Немышлянский и Новобаварский районы, где сосредоточено 30-40% всех неисправных гидрантов. Кроме того, на более чем 500 пожарных кранах отсутствуют необходимые указатели.



«Как правило, большое количество пожаров происходит в ночное время, и сейчас на гидрантах отсутствуют 569 указателей, в связи с чем усложняется и затягивается процесс пожаротушения. Такое количество было выявлено после весенней проверки, после осенней ни один указатель не добавился», - отметил Владимир Юрченко.



Первый вице-мэр поручил руководству КП «Харьковводоканал» и районных администраций в ближайшее время разработать график ремонта и восстановить все неисправные гидранты.



«Я хочу получить от вас четкий график, когда вы почините все пожарные гидранты в Харькове. Все они должны находиться в рабочем состоянии, и с этим мы мириться не будем. Поэтому даю вам 10 дней, чтобы составить график, когда и как вы это сделаете», - подчеркнул Игорь Терехов.



Кроме того, в ходе заседания Владимир Юрченко доложил о состоянии систем противопожарной защиты и дымоудаления в высотных домах города. Так, из 706 городских многоэтажек в 290 домах не работают системы дымоудаления, еще в более половине домов необходимо восстановить системы противопожарной защиты. По его словам, для решения этой проблемы было проведено совещание с жилищными службами, на котором разработали план мероприятий, чтобы в ближайшее время привести системы внутреннего противопожарного водопровода в рабочее состояние. Также будут отрабатываться ситуации, как не допускать захламления путей эвакуации.



В свою очередь директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков отметил, что с начала года в многоэтажных домах города отремонтировали 60 систем дымоудаления, ремонт еще более 10 планируют завершить до конца года.



«В процессе этой работы устанавливаются антивандальные двери для предотвращения краж оборудования, поскольку в этом году кражи произошли на 56 системах. С целью недопущения вандализма КП «Жилкомсервис» заключило договор на оборудование помещений, где находятся системы дымоудаления, охранной сигнализацией», - сообщил Роман Нехорошков. По его словам, на сегодняшний день взяты под охрану 75 систем в 66 жилых домах.



В связи с озвученной проблемой Игорь Терехов поручил коммунальным службам, ГСЧС и профильным департаментам разработать механизм восстановления систем противопожарной защиты и дымоудаления в жилых домах.



«Собирайте совместное совещание и примите техническое решение, в соответствии с которым мы будем понимать, сколько необходимо городу выделить средств, чтобы навести порядок в этих домах», - подытожил Игорь Терехов.