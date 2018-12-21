21.12.2018 17:00

Во Дворцах культуры и спорта города проверят противопожарную безопасность - Игорь Терехов (ФОТО)

Во всех городских Дворцах культуры и спорта, где в период праздников будут проходить новогодние представления, проверят состояние противопожарной безопасности.



://city.kharkov.ua

Такое поручение дал сегодня, 21 декабря, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций первый заместитель городского головы Игорь Терехов Харьковскому городскому отделу ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Первый вице-мэр отметил, что в период новогодних праздников эти объекты должны быть зоной повышенного внимания ГСЧС.

«Все абсолютно места, где будут проходить новогодние представления, вы обязаны проверить. И если есть хоть малейшая угроза того, что где-то что-то не готово или неисправно, лучше там не проводить мероприятия. Давайте не дожидаться катаклизмов, а еще раз все проверим и подготовим. Акценты надо расставить таким образом, чтобы мы провели все новогодние праздники без эксцессов», - подчеркнул Игорь Терехов.



Особое внимание первый вице-мэр акцентировал на Дворце спорта на пр. Петра Григоренко, где в этом году пройдет главное новогодние представление города, которое планируют посетить около 40 тыс. детей.

«Вы должны вместе с руководителем Дворца спорта отдельно провести плановые противопожарные учения, и чтобы каждый сотрудник учреждения понимал, куда идти и что делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе знать, где находятся эвакуационные выходы, и чтобы все они работали. Кроме того, во время представления возле Дворца спорта должны дежурить бригада скорой помощи и наряд сотрудников ГСЧС», - подчеркнул Игорь Терехов.



По словам начальника Харьковского городского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимира Юрченко, учения проведут во Дворце спорта уже завтра, 22 декабря. В них примут участие все службы и структурные подразделения ГСЧС.



Кроме того, Игорь Терехов обязал сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провести после зимних каникул повторные учения по противопожарной безопасности в школах.



«В каждой школе города должны пройти уроки по эвакуации, чтобы преподаватели понимали, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций, задымления и прочего, куда они ведут детей, чтобы не возникло столпотворения. Я вас обязываю провести такие занятия вместе с инструкторами ГСЧС, и такая работа должна проводиться в городе постоянно и системно», - сказал Игорь Терехов.



В свою очередь директор Департамента Ольга Деменко отметила, что уроки безопасности пройдут в учебных учреждениях еще и перед началом зимних каникул.



«В конце четверти в школах проведут уроки безопасности, потому что на каникулах среди детей случается множество бытовых травм. То есть один урок мы проведем перед началом каникул, еще один - в начале нового семестра», - сообщила Ольга Деменко.