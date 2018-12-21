21.12.2018 17:41

Игорь Терехов: В Харькове появятся три новых памятника

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 21 декабря, провел заседание городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.



//dozor.kharkov.ua

Члены комиссии поддержали инициативу харьковчан и обращение Департамента коммунального хозяйства по поводу установки памятника участникам АТО в сквере на пл. Защитников Украины, а также просьбу Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз - дать согласие на установку памятника Николаю Бокариусу возле корпуса НИИ по ул. Золочевской.

Также комиссия дала положительный ответ общественной организации «Культурно-исторический центр «Відродження» на предложение об установке скульптуры предпринимателю и меценату конца 19-го века Максимилиану Гельфериху по ул. Максимилиановской и поддержали инициативу Совета Почетных граждан и Департамента культуры об установке мемориальной доски народному артисту Украины Феликсу Чемеровскому.

Ее планируют разместить на здании Муниципального центра культурных инициатив (ул. Скрипника, 7), где в начале 1990-х режиссер основал Камерный еврейский театр и руководил им.

Игорь Терехов отметил, что на сегодняшнем заседании члены топонимической комиссии приняли ряд важных для города решений.

«Будет создан памятник защитникам Украины, которые отдали свою жизнь за целостность нашей страны и погибли в зоне АТО. В Харькове откроют мемориальную доску нашему знаменитому земляку, Почетному гражданину города Харькова, который многое сделал для развития культуры в городе - Феликсу Чемеровскому, и памятник основателю современной харьковской школы судебной медицины и криминалистики Николаю Бокариусу. Сегодня институт его имени очень много делает для раскрытия преступлений», - сказал первый вице-мэр.