С Нового года в Харьковском аэропорту иностранцам прекратят выдавать визы

С 1 января 2019 года прекращается оформление виз для иностранных граждан в международных аэропортах, сообщил Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.
По словам Госсекреткря, в МИД признали, что оформление виз в аэропорту не современная и не эффективная методика, поскольку часть иностранцев не говорит по-английски, часть иностранцев не имеет банковской карты, которой можно оплатить консульский сбор.
Однако, за 11 месяцев 2018 года в Харькоуе и других аэропортах Украины было оформлено около 35 тыс. виз.
Госсекретарь пояснил, что теперь функционал электронной визы будет расширен за счет увеличения количества государств, граждане которых смогут ее оформить, а также расширяется перечень оснований для ее выдачи.
«Сейчас основанием является только туристическая или деловая поездка. С 1 января к этому добавляются также лечение, частные поездки для посещения родственников. Добавляются визы для журналистов. Итак, электронными визами мы перекрываем практически всё не иммиграционные типы поездок», - отметил дипломат.
Он уточнил, что стоимость электронной визы установлена будет с 1 января на уровне $85, в то время как консульский тариф визы для въезда в Украину установлен на уровне $65.
14-15 лунные сутки. Напряженное взаимодействие планет делает день познавательным, но утомительным. Возможна цепь приключений, конфликтов, досадных случайностей.
В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода. Температура воздуха постепенно повышается.
Помимо этого явления, в этот день в разные годы произошло еще немало интересных и знаковых событий.
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