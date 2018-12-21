21.12.2018 19:20

Игорь Терехов поручил директору Департамента образования держать на контроле ситуацию с количеством заболевших в школах

Эпидемиологический порог по уровню заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями в Харькове не превышен.



//city.kharkov.ua

Эпидемиологический порог по уровню заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями в Харькове не превышен.

Об этом сегодня, 21 декабря, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил заведующий Харьковского городского филиала Государственного учреждения «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Чегодайкин.

По его словам, в этом году от гриппа привились 6 тыс. 706 человек - из них более 1 тыс. детей. При этом в городе зафиксировано два летальных случая – от гриппа умерла 9-летняя девочка и 62-летняя женщина.

«На сегодня в Украине превышен эпидпорог по гриппу на 6,7%, в Харьковской области – на 6,9%, но в городе Харькове в настоящее время по интенсивности этих процессов уровень заболевания населения респираторными заболеваниями и гриппом характеризуется как низкий. Средний сезонный показатель по заболеваемости превышен в возрастной группе 18 и старше всего на 1%», - отметил Владимир Чегодайкин.

В ходе заседания директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат сообщил, что ежедневно в городе ведется мониторинг количества заболевших. Всего с начала эпидсезона в лечебные учреждения Харькова за медицинской помощью обратилось 48 тыс. жителей, в том числе более 6,5 тыс. человек, которые заболели за последнюю неделю. Среди них – 2 тыс. детей.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество заболевших уменьшилось на 2 тыс. 95 человек. В каждом лечебном учреждении города разработан алгоритм действий и план мероприятий по проведению предупреждения гриппа и других вирусных заболеваний, проведены обучающие семинары с медицинскими работниками», - отметил Юрий Сороколат.

В свою очередь директор Департамента Ольга Деменко отметила, что рост заболеваемости среди школьников традиционно ожидается во второй половине января, когда дети выйдут на занятия после каникул.

«На сегодняшний день в сфере образования нет угрозы закрытия учебного процесса, и мы заканчиваем полугодие в штатном режиме. Естественно после окончания каникул уровень заболевания школьников традиционно повышается, поэтому вернемся к этому вопросу в январе», - сказала Ольга Деменко.

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов поручил директору Департамента образования держать на контроле ситуацию с количеством заболевших в учебных учреждениях.

«После каникул мы все вместе будем реагировать на ситуацию. И если у нас будет превышаться эпидпорог заболевания, при необходимости будем ограничивать занятия в школах. Я прошу, чтобы вас, Ольга Ивановна, информировали о том, какая ситуация по каждому учебному заведению и каждому классу, чтобы мы оперативно могли принять решение по этому вопросу», - отметил Игорь Терехов.