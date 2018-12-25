25.12.2018 09:18

Геннадий Кернес за 2018 год провел в два раза больше приемов, по итогам которых уже решена половина вопросов

Было проведено 47 приемов граждан, на которых к мэру Харькова обратилось более 2 тысяч 400 человек.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес за 2018 год провел 47 приемов граждан, на которых к нему обратилось более 2 400 человек и было рассмотрено более 5,5 тыс. вопросов.

Практически все просьбы, адресованные городскому голове, уже выполнены.

В 2018 году Геннадий Кернес провел практически в два раза больше приемов, чем в прошлом году, - 21.

Соответственно, на них было рассмотрено в два раза больше вопросов - 2 тыс. 604, поступивших от 1 тыс. 114 заявителей.

Около половины проблем, с которыми харьковчане пришли к городскому голове, уже решены, остальные 50% - поставлены в планы работ на 2019 год.