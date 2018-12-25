Главная Новости Власть Геннадий Кернес за 2018 год провел в два раза больше приемов, по итогам которых уже решена половина вопросов
25.12.2018  09:18   

Геннадий Кернес за 2018 год провел в два раза больше приемов, по итогам которых уже решена половина вопросов

Было проведено 47 приемов граждан, на которых к мэру Харькова обратилось более 2 тысяч 400 человек.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес за 2018 год провел 47 приемов граждан, на которых к нему обратилось более 2 400 человек и было рассмотрено более 5,5 тыс. вопросов.
 
Практически все просьбы, адресованные городскому голове, уже выполнены. 
 
В 2018 году Геннадий Кернес провел практически в два раза больше приемов, чем в прошлом году, - 21.
 
Соответственно, на них было рассмотрено в два раза больше вопросов - 2 тыс. 604, поступивших от 1 тыс. 114 заявителей.
 
Около половины проблем, с которыми харьковчане пришли к городскому голове, уже решены, остальные 50% - поставлены в планы работ на 2019 год.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, приемы, харьков, 2018
 
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