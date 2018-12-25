25.12.2018 11:25

В Харьковской мэрии прошел предновогодний прием почетных граждан

Традиционный прием почетных граждан города Харькова прошел в городском совете.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие почетные харьковчане, которым присвоили звание в 2018 году: руководитель Харьковского клинического центра торакоабдоминальной хирургии Николай Велигоцкий, заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан и проректор по экономике и социальному развитию Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Иван Прищепа. Также прием посетили почетные харьковчане прошлых лет - заслуженный работник культуры Украины Константин Шердиц и академик медицинских наук, хирург Владимир Лупальцов.

Провел мероприятие почетный гражданин города, председатель Совета почетных граждан города Харькова Михаил Пилипчук. Он отметил, что это звание было утверждено в 1887 году. В советское время эту традицию не приняли, но с 1999 года ее восстановили. Последним, кому было присвоено звание до 1914 года, стал Леонард Гиршман - выдающийся врач-офтальмолог, оказавший помощь более чем миллиону пациентов. Всего звание почетного гражданина города присвоено 118 человекам. В частности, почетное звание получили 30 представителей науки и образования, 16 - культуры и искусства, четыре Героя Советского Союза, 32 общественных деятеля, 21 представитель сферы промышленности, строительства и инфраструктуры, пять спортсменов и др.

«Застройка Москалевки - это память о Сергее Карпове, купце и владельце суконной фабрики, который немало сделал для благоустройства города. Кузинский мост, строительство церквей и дорог в родном городе - это результат благотворительной деятельности почетного гражданина Кузьмы Кузина. В мае мы открыли мемориальную доску известному врачу и Почетному гражданину города Харькова Владиславу Франковскому», - рассказал о почетных гражданах прошлых лет Михаил Пилипчук.

Он поздравил всех, кому это звание было присвоено в 2018 году, и пожелал им новых достижений. «Вы уже внесли большой вклад в развитие города. За это городской совет утвердил решение о присвоении вам почетного звания практически единогласно. Я хочу вас всех поздравить и пожелать новых успехов», - сказал Михаил Пилипчук.

Со своей стороны почетный гражданин Харькова, заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан выступила с предложением издать книгу о почетных гражданах города с их портретами, биографией и описанием достижений. По ее словам, сделать это должно нынешнее сообщество почетных харьковчан. Приурочить выход издания можно было бы к 20-летию со времени возобновления присвоения звания.

Также вице-мэр предложила учредить ежегодную конференцию под патронатом почетных граждан Украины, где почетные харьковчане могли бы рассказывать о достижениях родного города - о развитии медицины, образования и пр.

Участники встречи поддержали предложенные инициативы. Михаил Пилипчук отметил, что идея издать книгу о почетных гражданах уже существовала, поэтому уже есть соответствующие наработки, которые можно использовать для издания.