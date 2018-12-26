26.12.2018 14:28

Геннадий Кернес и Петр Порошенко сделали Харьков городом-эталоном

Смелые и крупные проекты развития позволили Харькову оказаться в числе лидеров европейских городов по эффективности инвестиций.



// Городской Дозор

Об этом пишет издание «Харьковские известия», подводя итоги финансово-хозяйственного развития Харькова за последние пять лет.

Журналисты напоминают, что в 2018 году Харьковский городской совет привлек сразу несколько крупных инвестиций: Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк выделили €320 млн на продолжение строительства метрополитена и закупку новых вагонов; Всемирный банк вкладывает $40 млн в начавшееся строительство многофункционального комплекса по переработке и утилизации бытовых отходов. Вместе с тем продолжаются программы иностранных инвесторов по реконструкции очистных сооружений, модернизации теплосетей, повышению энергоэффективности жилья, обновлению подвижного состава наземного общественного транспорта.

В конце сентября произошло еще одно знаковое событие – в эксплуатацию после капитального ремонта была сдана трасса государственного значения Харьков – Ахтырка. По дороге ежесуточно проезжают до 20 000 автомобилей. Однако с 1950-х годов она ни разу не ремонтировалась. Президент Украины Петр Порошенко акцентировал внимание на необходимости полноценного ремонта в кратчайшие сроки. И благодаря ответственным, слаженным действиям городской и областной власти, работы были выполнены менее чем за год. Отремонтировано 103,4 км дорожного полотна. Стоимость работ составила 1,4 млрд грн.

К 2023 году в международном аэропорту «Харьков» появится новый терминал, что позволит увеличить пассажиропоток до 1,8 млн человек в год. Издание отмечает, что немалая заслуга в современных достижениях Харькова принадлежит мэру города Геннадию Кернесу и Президенту Украины Петру Порошенко.

«Полномочия Харьковского городского совета позволили инициировать ряд предложений по вложению средств в инфраструктуру для крупнейших инвестиционных банков Европы и мира. И сегодня, после сложных переговоров, при поддержке Президента и центральной власти, очень профессиональном, заинтересованном подходе наших партнеров, эти проекты работают, являясь примером для других городов Украины», – сказал Геннадий Кернес.