26.12.2018 15:59

При поддержке Геннадия Кернеса и Петра Порошенко Харьков стал лидером промышленного развития

Харьков и Харьковская область – единственный промышленно развитый регион Украины, в котором производство непрерывно растет уже два года подряд. Рост составляет более 6%, а в машиностроении – почти 10%.



// iPress.ua

Об этом информирует издание «Харьковские известия» в обзоре основных достижений Харькова за последние пять лет.



В сентябре 2018 года Харьков посетил Президент Украины Петр Порошенко. Он констатировал, что торговый оборот Харькова и области вырос на 21%. Это произошло благодаря тому, что предприятия региона смогли в сложных условиях найти новые рынки сбыта своей продукции и не просто спасти промышленность Харьковщины, но и вывести ее на более высокий уровень.



В 2016 году, после почти годового простоя Харьковского тракторного завода (ХТЗ), в ситуацию вмешался глава государства. Петр Порошенко поддержал стратегический инновационный план развития предприятия, и уже в начале января 2017 года на ХТЗ приступили к модернизации помещений, оборудования, внедрению новейших технологий. К концу года завод выпустил первые 794 трактора. В его развитие на начальном этапе инвестировано 300 млн грн. Возобновление полноценной работы ХТЗ вдохнуло вторую жизнь и в многочисленные предприятия смежных отраслей.



Итог совместных усилий мэра Харькова Геннадия Кернеса и Президента Украины Петра Порошенко налицо: с начала 2018 года в Харькове и области созданы более 7тысяч рабочих мест. Люди возвращаются на промышленные предприятия. Харьковский тракторный завод ныне загружен, производит реальную продукцию, которая очень нужна сельхозпроизводителям.



Издание отмечает, что положительная динамика развития Харькова, как и уверенный рост макроэкономических показателей Украины, стали возможными благодаря децентрализации. Город впервые получил право самостоятельно распоряжаться львиной долей заработанных средств. Децентрализация позволила увеличить бюджет развития Харьковщины в несколько раз. Благодаря этому уже до 2019 года будет завершена реконструкция Харьковской филармонии. В ней появятся три зала, в том числе зал органной музыки, музей музыкальной культуры, библиотека, студия звукозаписи. Начато строительство нового современного онкологического центра, множество других масштабных проектов. По оценкам европейских и отечественных экспертов, децентрализация стала самой успешной реформой, инициированной Президентом Украины.