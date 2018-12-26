26.12.2018 17:25

Благодаря Геннадию Кернесу и Петру Порошенко Харьков лидирует по темпам социально-экономического развития

Положительная динамика развития Харькова, как и уверенный рост макроэкономических показателей Украины в целом, стали возможными благодаря децентрализации, реформе местного самоуправления, признанной европейским сообществом самой успешной в истории страны.



// Городской Дозор

Об этом пишет издание «Харьковские известия», подводя итоги социально-экономического развития промышленно-индустриального центра Украины за последние пять лет.



На протяжении многих лет политики всех мастей и президенты лишь говорили о необходимости усиления полномочий органов местного самоуправления и предоставлении им финансовых преференций. Ведь раньше каждую копейку городам приходилось буквально выцарапывать в киевских кабинетах. Однако совершить реальный прорыв в этом стратегическом для украинских городов направлении удалось исключительно благодаря принципиальной позиции Президента Украины Петра Порошенко.



В 2016 году Харьков впервые получил право самостоятельно распоряжаться львиной долей заработанных средств, чтобы строить новые школы и детские сады, ремонтировать дороги, поддерживать стратегические объекты экономики региона, реализовывать актуальнейшие социальные программы, развивать медицину, должным образом заботиться о ветеранах и многодетных семьях. Децентрализация позволила увеличить бюджет развития Харьковщины в несколько раз, что позволило стремительно развивать экономику, инфраструктуру, повышать уровень социальной защищенности харьковчан.



Недавно городской совет Харькова утвердил амбициозную, но абсолютно реалистичную программу социально-экономического развития на 2019 год. Особого внимания заслуживают перспективы развития жилищного строительства и создания более 20 тысяч новых рабочих мест. Ожидается ввод в эксплуатацию 400 тыс.кв.м жилья, что на 7,2% больше, чем в 2017 году. Это позволит более чем 15 тысячам харьковчан улучшить свои жилищные условия.



Кроме того, город продолжит реализовывать муниципальные программы льготного ипотечного кредитования, предоставлять бесплатное жилье семьям, в которых родилась тройня. Счастливыми многодетными новоселами в 2019 году станут 120 семей. В новом году продолжатся работы по ремонту кровель, реконструкции скверов, строительству спортивных площадок и обустройству внутриквартальных территорий.



«Говорить о положительных изменениях в нашем городе, как и в Украине в целом, за пять последних лет можно долго. В результате медицинской реформы людей обеспечили доступными по цене лекарствами. Стало возможным персонализированное медицинское обслуживание у семейных врачей. В сельской местности начали открываться оборудованные по европейским стандартам фельдшерско-акушерские пункты и поликлиники. А главным итогом реформирования образования стало выявление и развитие творческих индивидуальных способностей каждого ребенка. Все это было воплощено исключительно благодаря тесному сотрудничеству государства и территориальной общины Харькова», — резюмирует издание.