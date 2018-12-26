Для харьковских пограничников отмена военного положение может иметь определенные последствия

Президент Порошенко заявил о поддержке дальнейшего действия в Украине ограничительных мер Госпогранслужбы.
Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности поддержать предложения руководства Госпогранслужбы касательно пролонгирования действия ряда ограничительных мероприятий, введенных во время действия правового режима военного положения в 10 областях страны.
«Все их действия (пограничников – ИФ) были абсолютно оправданы, и я прошу, Петр Александрович (Цигикал, глава Госпогранслужбы – ИФ), внести предложения о продолжении тех мероприятий, которые не напрямую связаны с военным положением. Но если вы определите необходимость продолжения ряда мероприятий, я как президент и, уверен члены СНБО, поддержим ваши предложения», - сказал президент на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.
Как сообщалось, 30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов допустил, что ограничения для мужчин – граждан РФ - при въезде на территорию Украины могут остаться и после прекращения военного положения.
Таким образом для погранотрядов в харьковском аэропорту и на ж/д вокзалах, а также в пунктах пропуска ВП может перейти в ОМ (ограничительные мероприятия).
В этот день смело можно браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Это день, в который возможно все – вдохновение просто-таки будет витать в воздухе.
День будет облачным, ночной мелкий снег к утру может усилиться, но к обеду снова утихнет. Порывы ветра до 15-24 м/с. На дорогах гололедица.
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