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26.12.2018  15:10   

Для харьковских пограничников отмена военного положение может иметь определенные последствия

Президент Порошенко заявил о поддержке дальнейшего действия в Украине ограничительных мер Госпогранслужбы.


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Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности поддержать предложения руководства Госпогранслужбы касательно пролонгирования действия ряда ограничительных мероприятий, введенных во время действия правового режима военного положения в 10 областях страны.

«Все их действия (пограничников – ИФ) были абсолютно оправданы, и я прошу, Петр Александрович (Цигикал, глава Госпогранслужбы – ИФ), внести предложения о продолжении тех мероприятий, которые не напрямую связаны с военным положением. Но если вы определите необходимость продолжения ряда мероприятий, я как президент и, уверен члены СНБО, поддержим ваши предложения», - сказал президент на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

Как сообщалось, 30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов допустил, что ограничения для мужчин – граждан РФ - при въезде на территорию Украины могут остаться и после прекращения военного положения.

Таким образом для погранотрядов в харьковском аэропорту и на ж/д вокзалах, а также в пунктах пропуска ВП может перейти в ОМ (ограничительные мероприятия).

Источник:   Интерфакс
 Тэги:  последствия, военное положение, харьков, пограничники, гоптовка, погранотряд, пропуск мужчин
 
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