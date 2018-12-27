27.12.2018 08:20

Городской Центр социально-психологической реабилитации детей планируют расширить

Городской Центр социально-психологической реабилитации нуждается в реформировании и расширении.



// city.kharkov.ua

Об этом на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

По словам вице-мэра, в этом году Центр социально-психологической реабилитации детей постоянно был переполнен: рассчитанный на 30 койко-мест, он принимал до 40 детей. Поэтому среди задач на 2019 год – расширение центра, а также создание специальных условий в лечебных учреждениях - дополнительных боксированных отделений (с кроватями) для реабилитации детей, которые были изъяты из опасной для жизни среды.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что количество детей, которых изымают из опасных для жизни условий, растет. В 2018 году специальные службы обследовали условия проживания детей в 1263-х семьях, и было выявлено, что 293 ребенка требуют оказания социально-правовой помощи. 329 родителей привлекли к административной ответственности за уклонение от выполнения родительских обязанностей (в 2017 году – 224 человека).

Кроме того, недавно созданные координационные советы по вопросам социальной защиты детей, предупреждения жестокому обращению с детьми, а также группы оперативного реагирования на сообщения по поводу жестокого обращения с детьми получили более 200 соответствующих сообщений и осуществили 168 выездов по месту жительства детей. В итоге 176 детей были изъяты из опасной среды (в 2017 – 150), 20 из них после устранения угрозы и проведения профработы с родителями вернули в семью.

«Из года в год увеличивается количество мероприятий по информированию населения и созданию условий, которые бы обязывали людей обращать внимание на проблемы детей, если они оказались в опасных для жизни условиях. В 2018 году было проведено 376 профилактических мероприятий. Увеличивается количество выявляемых и изымаемых детей, и объясняется это не только ухудшением уровня жизни, но и повышением активности граждан, которые все чаще информируют нас о детях, которые просят помощи, а значит - жители громады знают о городских службах и чем они могут помочь», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Она также напомнила, что для решения ряда проблем, связанных с защитой прав детей и скорейшего их изъятия из опасной для жизни среды, на различных конференциях, посвященных охране детства, профильные структуры горсовета инициировали рассмотрение изменений в семейное законодательство по ужесточению позиции в отношении родителей, которые уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. И большинство из этих предложений были рассмотрены и нашли свое отражение в действующем законодательстве.