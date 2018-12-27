В рядах коммунальщиков области нашли три десятка нелегалов

Инспекции сотрудникров ГУ Гоструда в Харьковской области выявили нелегально трудоустроенных работников на предприятиях Харьковщины.
Так, на коммунальном предприятии, которое занимается благоустройством одного из городов Харьковщины, было задействовано 28 работников без надлежащего оформления трудовых отношений.
У предпринимателя, который работает в гостиничной индустрии, выявлено 4 неоформленных работника.
Также у предпринимателя, занятого в полиграфической промышленности, выявлено 2 работника-«нелегала».
Уполномоченными лицами рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 3,8 миллиона гривен!
Даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Именно поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики.
День будет облачным, ночной мелкий снег к утру может усилиться, но к обеду снова утихнет. Порывы ветра до 15-24 м/с. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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