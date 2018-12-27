27.12.2018 09:39

В рядах коммунальщиков области нашли три десятка нелегалов

Инспекции сотрудникров ГУ Гоструда в Харьковской области выявили нелегально трудоустроенных работников на предприятиях Харьковщины.



// kh.dsp.gov.ua

Так, на коммунальном предприятии, которое занимается благоустройством одного из городов Харьковщины, было задействовано 28 работников без надлежащего оформления трудовых отношений.



У предпринимателя, который работает в гостиничной индустрии, выявлено 4 неоформленных работника.



Также у предпринимателя, занятого в полиграфической промышленности, выявлено 2 работника-«нелегала».



Уполномоченными лицами рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 3,8 миллиона гривен!