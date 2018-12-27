27.12.2018 11:00

О достижениях, планах Харькова на 2019 год: Геннадий Кернес около двух часов общался с журналистами

Харьковский городской голова Геннадий Кернес за чашкой чая обсудил проблемы, стоявшие перед городом в этом году, политику и общеукраинские вопросы, которые сказались на жизнедеятельности полуторамиллионного города.



// izvestia.kharkov.ua

Именно 2018-й, по словам мэра, стал для Харькова ударным в вопросе подготовки города к зиме. Именно в этом году в мегаполисе бросили все силы, чтобы достойно подготовить сети к старту отопительного сезона.



«Трубы теплоносителя, которые лежат в земле, они все требуют замены. В этом году при подготовке города к зиме смогли общими усилиями всех коммунальных предприятий помочь «Харьковским тепловым сетям», и было заменено 49 километров трубопровода. Но этого мало, потому что мы видим аварии, которые сейчас происходят, и мы должны реагировать на это. Для этого была закуплена спецтехника. Мы закрыли финансирование на реконструкцию зоопарка, и перенаправили деньги на подготовку города к отопительному сезону», – рассказал Геннадий Кернес.



Речь идет о сумме около полумиллиарда гривен. Масштабная кампания по капремонту сетей, отметил Геннадий Кернес, будет продолжена и в следующем году.



«Мы все понимаем, что люди недовольны. Но мы берем на себя ответственность выровнять ситуацию. Я дал поручение, оно выполняется сейчас, открыть специальную страничку в интернете «ХТС», куда бы люди могли оперативно передавать информацию о той или иной аварии, повреждении и так дальше», – отметил городской голова.



Что касается масштабных проектов, таких как реконструкция зоопарка, сада Шевченко и новой пробивки, по всем ним работы ведутся и будут продолжены в следующем году. И это при том, что проект по харьковском зоопарке тормозится в стенах облгосадминистрации, отметил Геннадий Кернес.



«Сроки, конечно, передвигаются, но сам проект будет реализован. То, что я показал у себя на Фейсбуке, это часть той анимации, которая была сделана. Это будет место отдыха любознательных наших любимых детей, которые будут восхищены тем, что мы там сделаем. Часть сада Шевченко уже реконструирована и открыта. То, что было выполнено в этом году, выполнена задача, та которая стояла перед подрядчиками. Сейчас уже заложен фундамент первого в городе муниципального паркинга высотного, который будет стоять за оперным театром. Идет пробивка дороги, я имею виду по Рымарской вниз на Клочковскую. Она почти готова. Когда наступят нормальные погодные условия, мы ее откроем и разгрузим часть города. Эти все вопросы будут отражены в бюджете 2019 года», – рассказал мэр.



Кроме того в ключевых планах Харькова на 2019-й, говорит Геннадий Кернес, – открытие первой очереди нового мусороперерабатывающего комплекса в Дергачах. Сейчас на место его возведения завозится соответствующее оборудование для сортировки. Действующий полигон, подчеркнул мэр, будет законсервирован.



Также мегаполис в 2019-м ставит своей целью обновить автопарк электротранспорта. Как отметил Геннадий Кернес, уже в 2019 году в город должны прибыть полсотни новых троллейбусов.



Ну и вскоре, отметил мэр, в харьковской подземке заработает и система Е-ticket.



«Единый билет - это инвестиционный проект. Позиция города – защитить этот электронный билет и защитить интересы харьковчан, которые будут пользоваться этим билетом, и поэтому время затянулось на год. Но я уверен, что буквально в начале нового года он будет внедрен», – рассказал Геннадий Кернес.



Как отметил городской голова, планов на 2019-й много. В частности, город планирует нарастить объемы работ в вопросах ремонта дорог, кровель, подъездов и всего жилого фонда.