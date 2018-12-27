27.12.2018 11:42

Геннадий Кернес: у меня нет конфликта с главой Харьковской облгосадминистрации

Мэр Харькова отметил, что не существует противостояния между Харьковской мэрией и командой Юлии Светличной.



//city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес прокомментировал свои отношения с главой Харьковской облгосадминистрации.

После вчерашней моей встречи с представителями СМИ я получил очень много звонков от журналистов с просьбой прокомментировать якобы конфликт с главой областной государственной администрации Юлией Светличной.

Хочу сразу огорчить любителей «жареного» и политических скандалов - у меня нет конфликта с Юлией Александровной. Есть некоторые незначительные разногласия в вопросах дальнейшего развития Харькова как областного центра, но эти разногласия мы с главой областной администрации решаем в рабочем порядке. Никакой политической или личностной подоплеки в этих разногласиях нет.

Также хочу сообщить всем заинтересованным лицам - не существует противостояния между Харьковским городским советом, его исполкомом и моей командой в целом и командой Юлии Светличной. Мы все работаем только на одно - на дальнейшее развитие Харькова и Харьковщины, на создание в регионе территории успеха.

Хочу отдельно отметить, что я с уважением отношусь к Юлии Александровне и знаю, что с ее стороны также есть уважение и к Харьковскому городскому совету, и ко мне лично.