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27.12.2018  11:42   

Геннадий Кернес: у меня нет конфликта с главой Харьковской облгосадминистрации

Мэр Харькова отметил, что не существует противостояния между Харьковской мэрией и командой Юлии Светличной.


//city.kharkov.ua
Харьковский городской голова Геннадий Кернес прокомментировал свои отношения с главой Харьковской облгосадминистрации.
 
После вчерашней моей встречи с представителями СМИ я получил очень много звонков от журналистов с просьбой прокомментировать якобы конфликт с главой областной государственной администрации Юлией Светличной.
 
Хочу сразу огорчить любителей «жареного» и политических скандалов - у меня нет конфликта с Юлией Александровной. Есть некоторые незначительные разногласия в вопросах дальнейшего развития Харькова как областного центра, но эти разногласия мы с главой областной администрации решаем в рабочем порядке. Никакой политической или личностной подоплеки в этих разногласиях нет. 
 
Также хочу сообщить всем заинтересованным лицам - не существует противостояния между Харьковским городским советом, его исполкомом и моей командой в целом и командой Юлии Светличной. Мы все работаем только на одно - на дальнейшее развитие Харькова и Харьковщины, на создание в регионе территории успеха.  
 
Хочу отдельно отметить, что я с уважением отношусь к Юлии Александровне и знаю, что с ее стороны также есть уважение и к Харьковскому городскому совету, и ко мне лично.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, светличная, харьков
 
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