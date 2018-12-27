27.12.2018 13:53

Геннадий Кернес акцентировал внимание журналистов на общеукраинском векторе поддержки Харькова

Харьковский городской голова подчеркнул роль внешней помощи из столицы Украины от международных организаций в развитии знаковых для города проектов.



Фото: Vgorode.ua

Связи с международными донорами и бюджетные согласования существенных не только для города, но и в масштабах страны средств невозможны без личного контроля Президента Украины.

Журналисты, интересующиеся кого Геннадий Кернес видит следующим Президентом Украины, получили четкий и прямой ответ: «За какого Президента голосовал бы Кернес!? Я могу вам сказать. За Порошенко. Почему? Потому, что вот он прикладывал достаточно много усилий, чтобы в Харькове было финансирование метро, чтобы в Харькове было финансирование ЕБРР, ЕИБ, Всемирного банка. То есть мы получили госгарантии на строительство комплекса мусороперерабатывающего. И те вопросы - связанные с децентрализацией, улучшением бюджетных отношений и так дальше.

Я буду поддерживать того, кто будет поддерживать наши особенности и традиции, и пока наши особенности и традиции поддерживает Петр Порошенко. Я это говорю как городской голова»

Таким, кто поддерживает город Харьков, мэр считает также народного депутата Александра Грановского: «Моя поддержка Александра Грановского как народного депутата, который бы лоббировал интересы города Харькова, центрального округа, будет с моей стороны как поддержка. Да, я буду поддерживать потому, что такого как Грановский еще не было. У нас есть 7 округов . У нас депутаты: Святаш, Денисенко, Мисик , Хомутынник, Писаренко. Это те, кто нормально работают с городом. У нас депутат Кирш и Фельдман, они вообще для города ничего не сделали. Один по Холодногорскому и Новобаварскому, один по Киевскому. Вообще ничего не сделали. Один одеяла раздает и открыточки, с Барабашово. Другой вообще ничего не делает. Я заинтересован в том, чтобы были депутаты, которые бы лоббировали интересы харьковчан так, как Александр Грановский».