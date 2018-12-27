Юристы налоговой заработали в бюджет 50 миллионов гривен

Именно такая сумма судебных исков была одобрена в пользу фискальной службы.
В течение января – ноября 2018 года судами рассмотрено 1800 дел, где стороной выступают органы ГФС Харьковского региона.
Более 50 процентов из низ рассмотрены в пользу органов ГФС, отметили в ведомстве.
В бюджет поступило почти 50 млн грн.
Даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Именно поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
влажн.:
давл.:
ветер: