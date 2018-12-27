27.12.2018 14:03

Юристы налоговой заработали в бюджет 50 миллионов гривен

Именно такая сумма судебных исков была одобрена в пользу фискальной службы.



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В течение января – ноября 2018 года судами рассмотрено 1800 дел, где стороной выступают органы ГФС Харьковского региона.

Более 50 процентов из низ рассмотрены в пользу органов ГФС, отметили в ведомстве.

В бюджет поступило почти 50 млн грн.