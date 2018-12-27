Геннадий Кернес дал оценку новой медреформе

Харьковский городской голова за чашкой чая дал свою оценку, волнующей всех горожан, проблеме реализации медицинской реформы.
«Какие процессы могут быть в медицине изменены, если в корне медицина не поменялась. Есть страховая медицина? Нет страховой медицины! Где средства на лечение?
К примеру: государство обещало средства на инсулин, а мы за счет бюджета Харькова покупаем инсулин, - хотя это государственная программа. А в правительстве от нас требуют - вы у себя ищите!
Люди в Харькове обосновано стоят с плакатами и говорят, что инсулин это их способ жизни и жизненно важные лекарство для них. Скажите, пожалуйста, это реформа?!
Или действия и.о. министра Супрун - это реформа? То, что сейчас происходит в городе Киеве, например, в институте сердца. Это реформа?
Возьмем вопрос цен на лекарства. Программа называется «Доступні ліки» - но где эти аптеки? И так дальше.
Это не нам - эти вопросы задавайте ОДА. Это их зона ответственности и их ветви исполнительной власти.
А мы со своей стороны, своими социальными службами делаем все для того, чтобы создать максимум условий»- ответил городской голова Геннадий Кернес на вопрос журналистов об его оценке медицинской реформы.
Далее мер сконцентрировался на манипулировании и подмене понятий децентрализации на уход от ответственности: «Медреформа есть гарантия государства. Почему мы должны перекладывать гарантии государства на местные гарантии. Мы и так даем много гарантий людям. По любому мы людей в горе не оставили и по любому даем деньги людям из местного бюджета. Но, возьмите же бюджетный кодекс на 2018 год и прочтите, - чьи это должны быть гарантии?»
Даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Именно поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
влажн.:
давл.:
ветер: