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27.12.2018  14:40   

Геннадий Кернес дал оценку новой медреформе

Харьковский городской голова за чашкой чая дал свою оценку, волнующей всех горожан, проблеме реализации медицинской реформы.


// facebook

«Какие процессы могут быть в медицине изменены, если в корне медицина не поменялась. Есть страховая медицина? Нет страховой медицины! Где средства на лечение?

К примеру: государство обещало средства на  инсулин, а мы за счет бюджета Харькова покупаем инсулин, -  хотя это государственная программа. А в правительстве от нас требуют - вы у себя ищите!

 Люди в Харькове обосновано стоят с плакатами и говорят, что инсулин это их способ жизни и жизненно важные лекарство для них. Скажите, пожалуйста, это реформа?!

Или действия и.о. министра Супрун - это реформа? То, что сейчас происходит в городе Киеве, например, в институте сердца. Это реформа? 

Возьмем вопрос цен на лекарства. Программа называется «Доступні ліки» - но где эти аптеки? И так дальше.

Это не нам - эти вопросы задавайте ОДА. Это их зона ответственности и их ветви исполнительной власти.

А мы со своей стороны, своими социальными службами делаем все для того, чтобы создать максимум условий»- ответил городской голова Геннадий Кернес на вопрос журналистов об его оценке медицинской реформы.

Далее мер сконцентрировался на манипулировании и подмене понятий децентрализации на уход от ответственности: «Медреформа есть гарантия государства. Почему мы должны перекладывать гарантии государства на местные гарантии. Мы и так даем много гарантий людям.  По любому мы людей в горе не оставили и по любому даем деньги людям из местного бюджета. Но, возьмите же бюджетный кодекс на 2018 год и прочтите, - чьи это должны быть гарантии?»

Тэги:  кернес, медицинская, харьков, доступные лекарства, гарантии, подмена, инсулин, бюджет
 
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