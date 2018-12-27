27.12.2018 15:49

Геннадий Кернес провел рабочую встречу с предпринимателями рынка «Барабашово»

Во встрече также приняли участие первый вице-мэр Игорь Терехов, директора профильных департаментов, руководство рынка и предприниматели, в числе которых - представители площадок «Свояк», «Яма», «Хозряды», «Ручеек», «Ткани», «Сектор С», «Перекресток» и др.



//city.kharkov.ua

Предприниматели сообщили мэру, что, спустя ряд проведенных встреч с руководством города, ситуация на рынке продолжает усугубляться, от людей по-прежнему требуют продлить договоры с непонятными фирмами, в противном случае угрожают опечатать киоски.

«Я прошу концерн «АВЭК» наложить мораторий на все действия до тех пор, пока мы не разберемся по каждой из площадок: какая из них является перспективой для заключения договора с городом, а какая является уже в договорных отношениях с концерном. И что делать с этими договорами, если люди не хотят с вами иметь дело», - отметил Геннадий Кернес.

Мэр также добавил, что часть предпринимателей с площадки «Ткани» уже начали заключать договоры с КП «Счастливый город». Решить судьбу оставшихся людей, которые не довольны действиями администрации рынка, городской голова предложил в индивидуальном порядке, встретившись с активом каждой из площадок и пересмотрев их договоры аренды с концерном «АВЭК», если такие имеются.

«Я предупреждаю концерн «АВЭК»: если вы будете создавать условия не безопасности, а террора, я обещаю вам, что пройдет небольшое время и вы вылетите оттуда, как пробка из бутылки. Я даю слово предпринимателям, что вы - «АВЭК» - станете их партнерами и посодействуете тому, чтобы мы проверили все документы и сказали, что да, это действительно договор с концерном «АВЭК», и здесь надо либо ждать окончания его срока действия или судиться. Но мы должны в этом разобраться спокойно. Я считаю, что силой и запугиванием заключать договоры аренды – это неоригинальный способ, все должно быть по воле и желанию человека», - подчеркнул Геннадий Кернес.

По итогам встречи было решено уже завтра и послезавтра, 28 и 29 декабря, совместно со специалистами Департамента контроля, потребительского рынка и административных услуг и Департамента регистрации проработать документы отдельно с представителями каждой из площадок. К участию также приглашены представители администрации ТЦ «Барабашово». По результатам этой работы будет принято решение - как и на каких условиях будет в дальнейшем работать каждая из площадок рынка.