28.12.2018 17:40

Геннадий Кернес поздравил детей на новогодней сказке во Дворце спорта

Спектакль «Аладдин», созданный театральными коллективами Харькова, за время каникул смогут посмотреть более 40 тысяч детей



://city.kharkov.ua

28 декабря Харьковский городской голова Геннадий Кернес побывал на одном из первых представлений городской новогодней сказки «Аладдин», которая проходит во Дворце зимних видов спорта. Сегодня ее посетили больше 3 тысяч учеников начальных классов школ Киевского района Харькова. Всего за время каникул посмотрят сказку и получат подарки более 40 тысяч малышей.



«Вы создали здесь потрясающую атмосферу. По себе помню, что нет ничего лучше, чем каникулы, снег, елка и подарки! Я хоть и вырос, но до сих пор верю в чудо. Но секрет в том, что чудеса можно не только ждать, но и делать друг для друга! И мы этим занялись, пригласив вас на такое представление. Это классное шоу, доброе, красивое. Заслужили вы все такой праздник? Уверен, что да!» - сказал Геннадий Кернес, общаясь с маленькими зрителями, их родителями и учителями.



Спектакль «Аладдин» создан силами театральных и танцевальных коллективов Харькова, в нем задействованы около 300 артистов, ростовые куклы, сложное световое и техническое оформление. По словам городского головы, это шаг к возрождению традиций городских елок, куда могут бесплатно попасть все малыши, в том числе переселенцы, воспитанники детских домов.



«Совсем скоро Новый год и Рождество. Накануне этих самых любимых праздников я хочу пожелать, чтоб сбылись все ваши мечты. Чтоб в каждом доме зажглась елка, было тепло семьи и надежда на лучшее. Здоровья, благополучия, мира нашему городу и стране», - сказал Геннадий Кернес в завершение праздника.