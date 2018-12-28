Главная Новости Власть Геннадий Кернес поздравил детей на новогодней сказке во Дворце спорта
28.12.2018  17:40   

Геннадий Кернес поздравил детей на новогодней сказке во Дворце спорта

Спектакль «Аладдин», созданный театральными коллективами Харькова, за время каникул смогут посмотреть более 40 тысяч детей


://city.kharkov.ua

28 декабря Харьковский городской голова Геннадий Кернес побывал на одном из первых представлений городской новогодней сказки «Аладдин», которая проходит во Дворце зимних видов спорта. Сегодня ее посетили больше 3 тысяч учеников начальных классов школ Киевского района Харькова. Всего за время каникул посмотрят сказку и получат подарки более 40 тысяч малышей.

«Вы создали здесь потрясающую атмосферу. По себе помню, что нет ничего лучше, чем каникулы, снег, елка и подарки! Я хоть и вырос, но до сих пор верю в чудо. Но секрет в том, что чудеса можно не только ждать, но и делать друг для друга! И мы этим занялись, пригласив вас на такое представление. Это классное шоу,  доброе, красивое. Заслужили вы все такой праздник? Уверен, что да!» - сказал Геннадий Кернес, общаясь с маленькими зрителями, их родителями и учителями. 

Спектакль «Аладдин» создан силами театральных и танцевальных коллективов Харькова, в нем задействованы около 300 артистов,  ростовые куклы, сложное световое и техническое оформление. По словам городского головы, это шаг к возрождению традиций городских елок, куда могут бесплатно попасть все малыши, в том числе переселенцы, воспитанники детских домов. 

«Совсем скоро Новый год и Рождество. Накануне этих самых любимых праздников я хочу пожелать, чтоб сбылись все ваши мечты. Чтоб в каждом доме зажглась елка, было тепло семьи и надежда на лучшее.  Здоровья, благополучия, мира нашему городу и стране»,  - сказал Геннадий Кернес в завершение праздника. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  сказка, харьков, дворец спорта, кернес, грановский
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.12 Общество Дети из Новобаварского района побывали на премьере в ТЮЗе   28.12 Общество Геннадий Кернес поздравил с Новым годом маленьких харьковчан (ФОТО)   27.12 Культура и Туризм Для воспитанников клубов по месту жительства прошел новогодний праздник
 
 

Видео

Геннадий Кернес дал оценку медреформе, которая внедряется в Украине
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 