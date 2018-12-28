Геннадий Кернес поздравил детей на новогодней сказке во Дворце спорта

Спектакль «Аладдин», созданный театральными коллективами Харькова, за время каникул смогут посмотреть более 40 тысяч детей
28 декабря Харьковский городской голова Геннадий Кернес побывал на одном из первых представлений городской новогодней сказки «Аладдин», которая проходит во Дворце зимних видов спорта. Сегодня ее посетили больше 3 тысяч учеников начальных классов школ Киевского района Харькова. Всего за время каникул посмотрят сказку и получат подарки более 40 тысяч малышей.
«Вы создали здесь потрясающую атмосферу. По себе помню, что нет ничего лучше, чем каникулы, снег, елка и подарки! Я хоть и вырос, но до сих пор верю в чудо. Но секрет в том, что чудеса можно не только ждать, но и делать друг для друга! И мы этим занялись, пригласив вас на такое представление. Это классное шоу, доброе, красивое. Заслужили вы все такой праздник? Уверен, что да!» - сказал Геннадий Кернес, общаясь с маленькими зрителями, их родителями и учителями.
Спектакль «Аладдин» создан силами театральных и танцевальных коллективов Харькова, в нем задействованы около 300 артистов, ростовые куклы, сложное световое и техническое оформление. По словам городского головы, это шаг к возрождению традиций городских елок, куда могут бесплатно попасть все малыши, в том числе переселенцы, воспитанники детских домов.
«Совсем скоро Новый год и Рождество. Накануне этих самых любимых праздников я хочу пожелать, чтоб сбылись все ваши мечты. Чтоб в каждом доме зажглась елка, было тепло семьи и надежда на лучшее. Здоровья, благополучия, мира нашему городу и стране», - сказал Геннадий Кернес в завершение праздника.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И помните – в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
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