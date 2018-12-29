29.12.2018 11:37

Прокуратура заставил сельсоветы оформить детские площадки

Барвенковский районный суд области удовлетворил исковые заявления прокуратуры и обязал два сельсовета района провести инвентаризацию и паспортизацию детских площадок.



// Facebook

Одну из площадок установили еще в 2012 году, другую в - 2015-м, сообщили в облпрокуратуре. Однако до сих пор чиновники не оформили необходимые документы, подтверждающие безопасность эксплуатации объектов благоустройства.



Из-за бездействия сельских советов прокуратура обратилась в суд с требованием провести инвентаризацию и паспортизацию площадок.

Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступили в силу и находятся на исполнении.