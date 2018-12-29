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29.12.2018  11:37   

Прокуратура заставил сельсоветы оформить детские площадки

Барвенковский районный суд области удовлетворил исковые заявления прокуратуры и обязал два сельсовета района провести инвентаризацию и паспортизацию детских площадок.


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Одну из площадок установили еще в 2012 году, другую в - 2015-м, сообщили в облпрокуратуре. Однако до сих пор чиновники не оформили необходимые документы, подтверждающие безопасность эксплуатации объектов благоустройства.
 
Из-за бездействия сельских советов прокуратура обратилась в суд с требованием провести инвентаризацию и паспортизацию площадок.

Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступили в силу и находятся на исполнении.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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