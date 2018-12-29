Прокуратура заставил сельсоветы оформить детские площадки

Барвенковский районный суд области удовлетворил исковые заявления прокуратуры и обязал два сельсовета района провести инвентаризацию и паспортизацию детских площадок.
Одну из площадок установили еще в 2012 году, другую в - 2015-м, сообщили в облпрокуратуре. Однако до сих пор чиновники не оформили необходимые документы, подтверждающие безопасность эксплуатации объектов благоустройства.
Из-за бездействия сельских советов прокуратура обратилась в суд с требованием провести инвентаризацию и паспортизацию площадок.
Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступили в силу и находятся на исполнении.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
Ночной мелкий снег к утру закончится и больше осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах гололедица.
В этот день продолжалась подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовили холодцы, сладости для колядующих, а мужчины варили пиво.
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