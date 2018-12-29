29.12.2018 14:36

Геннадий Кернес подписал декларацию об участии Харькова в новом европейском проекте

Харьков присоединился к европейскому проекту международной организации «ЕВРОСИТИЗ».



// Cities4Europe

Город Харьков является членом организации и активно участвует в ее работе. Cейчас она реализует проект «Cities4Europe - Europe for citizens» («Города для Европы - Европа для граждан»), цель которого – популяризировать идеи привлечения территориальной громады в процессы принятия решений на местном уровне.

Декларацию уже подписали мэры 42-х европейских городов. Тем самым они подтвердили готовность участия в процессе развития будущего Европы, ориентированного на потребности граждан. Мэры обязались расширить участие граждан путем вовлечения жителей городов в диалог об общем будущем; побуждения всех уровней власти на создание общества, в котором интересы человека находятся на первом месте; позитивного воздействия на процесс принятия решений в Европе.

«Непрерывная тесная работа с горожанами и общественностью является ключевым фактором решения многих задач, укрепления доверия и ответственности за государственную политику. Наш проект «Cities4Europe - Europe for citizens» показал, как работа с горожанами может помочь в разработке оптимальных городских и европейских решений. Для максимального использования наших возможностей нам необходимо работать вместе на всех уровнях власти и с нашими гражданами», - сказано в документе.

Отметим, что «ЕВРОСИТИЗ» предоставляет платформу для сотрудничества 140 городам-членам организации из 39 стран мира. Харьков участвует в рабочих группах организации по следующим направлениям: европейская политика добрососедства и расширения; брендинг городов и международная экономическая деятельность; качество воздуха, климатические изменения и энергоэффективность; долгосрочные инвестиции.

В рамках проекта «Cities4Europe - Europe for citizens» делегация города Харькова во главе с заместителем городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константином Лобойченко приняла участие в ежегодной конференции «ЕВРОСИТИЗ-2018» в Эдинбурге, которая называлась «Креативные конкурентные города». На ней были рассмотрены рекомендации кампании «ЕВРОСИТИЗ» «Города для Европы», а также представлены проекты совместного строительства будущего гражданами и городами. Также мероприятие включало специальную молодежную программу для следующего поколения руководителей городов и агентов влияния. Кампания «Города для Европы» будет продолжена и в следующем году.