29.12.2018 17:01

В отряд Харьков ищут новое лицо границы

С 1 января начнется очередной отбор в пограничные подразделения.



// dpsu.gov.ua

В рамках проекта «Новое лицо границы» с 1 января в Госпогранслужбе начнется очередной отбор в подразделения «Шегини» на Львовщине, «Пархоменково» и «Рымачи» в Волынской области, «Харьков», «Одесса-авиа», «Днепр-авиа» и Отдельный контрольно-пропускной пункт «Киев».



Участвовать в отборе имеют право военнослужащие Госпогранслужбы на должности сержантского и офицерского состава, а также и гражданская молодежь - на должности сержантского состава. Счастливчики, которые пройдут основной отбор, среди которых тестирование и проверка физической подготовки, пройдут обучение пограничному делу на базе Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины.



Анкетирование данного этапа проекта продлится с 1 по 25 января 2019 года. Всего планируется отобрать около 400 человек.

Желающим необходимо заполнить анкету для участия в отборе на официальном сайте ведомства. После регистрации, каждому участнику проекта «Новое лицо границы» поступят SMS-приглашение с определенным временем и местом прибытия для дальнейшего прохождения отбора. Электронные анкеты кандидатов принимаются и обрабатываются автоматизированной электронной системой без вмешательства должностных лиц пограничного ведомства.