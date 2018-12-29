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29.12.2018  17:01   

В отряд Харьков ищут новое лицо границы

С 1 января начнется очередной отбор в пограничные подразделения.


// dpsu.gov.ua

В рамках проекта «Новое лицо границы» с 1 января в Госпогранслужбе начнется очередной отбор в подразделения «Шегини» на Львовщине, «Пархоменково» и «Рымачи» в Волынской области, «Харьков», «Одесса-авиа», «Днепр-авиа» и Отдельный контрольно-пропускной пункт «Киев».

Участвовать в отборе имеют право военнослужащие Госпогранслужбы на должности сержантского и офицерского состава, а также и гражданская молодежь - на должности сержантского состава. Счастливчики, которые пройдут основной отбор, среди которых тестирование и проверка физической подготовки, пройдут обучение пограничному делу на базе Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины.

Анкетирование данного этапа проекта продлится с 1 по 25 января 2019 года. Всего планируется отобрать около 400 человек.

Желающим необходимо заполнить анкету для участия в отборе на официальном сайте ведомства. После регистрации, каждому участнику проекта «Новое лицо границы» поступят SMS-приглашение с определенным временем и местом прибытия для дальнейшего прохождения отбора. Электронные анкеты кандидатов принимаются и обрабатываются автоматизированной электронной системой без вмешательства должностных лиц пограничного ведомства.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, набор на работу, харьков
 
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