Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Новым годом и Рождеством

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым.
Дорогие харьковчане!
Сердечно поздравляю всех вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым! Эти праздники – время надежд, семейного уюта и добрых чудес. Пусть каждый из вас загадает самое сокровенное желание и почувствует заботу и любовь близких людей.
Харьков входит в Новый год спокойным и красивым. Мы принимаем все решения, нужные для жизни. Выполняем данные обещания, не прячемся от проблем, строим планы, делаем все, чтобы продолжилось возрождение Харькова.
Спасибо, что любите и цените наш город. Хочу пожелать всем нам возможностей для развития и созидания, успеха и достатка. Дай Бог здоровья каждому, благополучия в семьях, процветания нашему краю, спокойной и мирной жизни.
С уважением,
Харьковский городской голова Геннадий Кернес
Звезды обещают прилив неожиданной бодрости. И даже если этого не случится с утра, не огорчайтесь – до вечера необычная энергичность этого дня обязательно проявит себя.
Праздничные выходные будут морозными и преимущественно без осадков.
В современной традиции 31 декабря является отдельным от Нового года праздником, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года.
влажн.:
давл.:
ветер: