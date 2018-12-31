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31.12.2018  13:36   

Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Новым годом и Рождеством

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым.


// city.kharkov.ua

 

Дорогие харьковчане!

Сердечно поздравляю всех вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым! Эти праздники – время надежд, семейного уюта и добрых чудес. Пусть каждый из вас загадает самое сокровенное желание и почувствует заботу и любовь близких людей.   

Харьков входит в Новый год спокойным и красивым. Мы принимаем все решения, нужные для жизни. Выполняем данные обещания, не прячемся от проблем, строим планы, делаем все, чтобы продолжилось возрождение Харькова.

Спасибо, что любите и цените наш город. Хочу пожелать всем нам возможностей для развития и созидания, успеха и достатка. Дай Бог здоровья каждому, благополучия в семьях, процветания нашему краю, спокойной и мирной жизни.

С уважением,
Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  новый год, кернес, поздравление, харьков
 
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