31.12.2018 13:36

Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Новым годом и Рождеством

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым.



// city.kharkov.ua

Дорогие харьковчане!

Сердечно поздравляю всех вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым! Эти праздники – время надежд, семейного уюта и добрых чудес. Пусть каждый из вас загадает самое сокровенное желание и почувствует заботу и любовь близких людей.

Харьков входит в Новый год спокойным и красивым. Мы принимаем все решения, нужные для жизни. Выполняем данные обещания, не прячемся от проблем, строим планы, делаем все, чтобы продолжилось возрождение Харькова.



Спасибо, что любите и цените наш город. Хочу пожелать всем нам возможностей для развития и созидания, успеха и достатка. Дай Бог здоровья каждому, благополучия в семьях, процветания нашему краю, спокойной и мирной жизни.

С уважением,

Харьковский городской голова Геннадий Кернес