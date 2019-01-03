03.01.2019 17:21

В регионе заработал европейский порядок мониторинга вод

Порядок соответствует директивам ЕС и поможет получить больше информации о состоянии вод в как на Харьковщине, так и в Украине в целом.



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С 1 января 2019 вступил в силу новый Порядок осуществления государственного мониторинга вод , одобренный Кабинетом министров Украины осенью 2018 года.

« Отныне мониторинг вод в Украине будет происходить по европейским стандартам. Новый порядок снимает дублирования функций между различными субъектами мониторинга, предусматривает четкую процедуру и системный подход к отслеживанию состояния наземных, подземных, морских вод », - заявил Николай Кузьо , заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины по вопросам евроинтеграции.

Благодаря новому мониторинга будут получены данные, необходимые для разработки планов управления речными бассейнами и Морской Стратегии.

Комментируя принятие Порядка, Иоганнес Баур, руководитель направления «Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда» Представительства ЕС в Украине отметил, что это значительный шаг на пути внедрения стандартов ЕС в области качества воды и управления водными ресурсами. Ее выполнение требует не только организационных усилий, а также современного оборудования, финансирование и обучение специалистов, поэтому ЕС продолжит оказывать поддержку в этой сфере.

К разработке порядка присоединились проект ЕС «Поддержка Украины в аппроксимации законодательства ЕС в сфере окружающей среды» (APENA) и проект ЕС - ПРООН «Совершенствование экологического мониторинга в Черном море» (EMBLAS).

СПРАВКА:

Новая система мониторинга поверхностных, подземных и морских вод предусматривает: