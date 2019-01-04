Инспекции Гоструда принесут дополнительные миллионы в казну

Предприятиям, использовавшим труд неоформленных работников и чинивших препятствия инспекторам, придется уплатить штрафные санкции на сумму 6,6 миллиона гривен.
Главным управлением Гоструда в Харьковской области проведен ряд инспекционных посещений, во время которых выявлены нелегально трудоустроенные работники.
Так, в обществе с ограниченной ответственностью, занятом в строительной отрасли, обнаружили 51 работника без надлежащего оформления трудовых отношений.
У двух физических лиц - предпринимателей, которые занимаются торговлей, выявлено 5 неоформленных работников.
А во время посещения ООО, которое занимается производством хлеба и хлебобулочных изделий, было отказано в допуске и предоставлении любых документов.
По результатам инспекционных посещений, Главным управлением рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму 6,6 млн грн.
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