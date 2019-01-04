04.01.2019 16:33

Инспекции Гоструда принесут дополнительные миллионы в казну

Предприятиям, использовавшим труд неоформленных работников и чинивших препятствия инспекторам, придется уплатить штрафные санкции на сумму 6,6 миллиона гривен.



// kh.dsp.gov.ua

Главным управлением Гоструда в Харьковской области проведен ряд инспекционных посещений, во время которых выявлены нелегально трудоустроенные работники.



Так, в обществе с ограниченной ответственностью, занятом в строительной отрасли, обнаружили 51 работника без надлежащего оформления трудовых отношений.



У двух физических лиц - предпринимателей, которые занимаются торговлей, выявлено 5 неоформленных работников.



А во время посещения ООО, которое занимается производством хлеба и хлебобулочных изделий, было отказано в допуске и предоставлении любых документов.



По результатам инспекционных посещений, Главным управлением рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму 6,6 млн грн.