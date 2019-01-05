Главная Новости Власть Главного архитектора Харьковской области уволили, но оставили в должности советника
05.01.2019  19:19   

Главного архитектора Харьковской области уволили, но оставили в должности советника

Градостроитель достиг пенсионного возраста, но не закончил все свои проекты.


// facebook

Директора Департамента градостроения и архитектуры Харьковской облгосадминистрации - главный архитектор Харьковской области Михаила Рабиновича уволили. Об этом рассказали в Департаменте градостроения и архитектуры Харьковской облгосадминистрации.

Уход Рабиновича с должности связан с тем, что 3 января ему исполнилось 65 лет и он достиг пенсионного возраста. Об этом сообщил источник в Харьковской ОГА корреспонденту «Комментариев» и добавил, что архитектор остается на работе, так как не закончил свои проекты.

«В связи с достижением 65-летнего возраста Михаил Самуилович, действительно должен покинуть государственную службу в соответствии с законодательством. Он остаётся в ОГА в качестве советника, поскольку не может не довести такие важные объекты, как, например, филармония, до логического завершения», - рассказал источник. 

Кто станет главным архитектором, будет ли проводится конкурс на эту должность, в ОГА обещают сообщить позже.

Источник:   Комментарии Харьков
 Тэги:  архитектор, харьков, область, пенсия, рабинович
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.10 Образование Выпускникам харьковских академий, ВУЗов и школ искусств подняли образовательную планку 21.09 Криминал и происшествия Владельцев МАФ-ов защитили от вымогательства 04.07 Власть На Харьковщине архитектор-взяточник получил срок
 
 

Видео

К коммунальщикам поступило 1 500 заявок на снятие сосулек и наледей
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 