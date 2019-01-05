05.01.2019 19:19

Главного архитектора Харьковской области уволили, но оставили в должности советника

Градостроитель достиг пенсионного возраста, но не закончил все свои проекты.



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Директора Департамента градостроения и архитектуры Харьковской облгосадминистрации - главный архитектор Харьковской области Михаила Рабиновича уволили. Об этом рассказали в Департаменте градостроения и архитектуры Харьковской облгосадминистрации.

Уход Рабиновича с должности связан с тем, что 3 января ему исполнилось 65 лет и он достиг пенсионного возраста. Об этом сообщил источник в Харьковской ОГА корреспонденту «Комментариев» и добавил, что архитектор остается на работе, так как не закончил свои проекты.

«В связи с достижением 65-летнего возраста Михаил Самуилович, действительно должен покинуть государственную службу в соответствии с законодательством. Он остаётся в ОГА в качестве советника, поскольку не может не довести такие важные объекты, как, например, филармония, до логического завершения», - рассказал источник.

Кто станет главным архитектором, будет ли проводится конкурс на эту должность, в ОГА обещают сообщить позже.