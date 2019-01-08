Главная Новости Власть Региональными фискалами введен новый сервис, который частично заполнит декларацию вместо харьковчан
08.01.2019  16:16   

Региональными фискалами введен новый сервис, который частично заполнит декларацию вместо харьковчан

1 января 2019 началась ежегодная кампания декларирования доходов граждан, которые в силу различных требований обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.


://kh.sfs.gov.ua

В связи с обязательным декларированием ГФС ввела новый электронный сервис в «Электронном кабинете». Сервис позволяет получить частично заполненную декларацию на основании учетных данных плательщика, сведений о начисленных (выплаченных) доходов, имеющихся в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов и сведений по объектам недвижимого (движимого) имущества.

Такой сервис частичного предварительного заполнения декларации позволит налогоплательщикам сократить время и расходы на представление отчетности, минимизировать ошибки при заполнении деклараций, и предоставить копии первичных документов как дополнение к декларации в он-лайн режиме.

С алгоритмом использования электронного сервиса подробно можно ознакомиться в письме ДФС Украины от 03.01.2019 №120 / 7 / 99-99-13-01-03-17.

 

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  фискалы, налоговая, харьков, декларация, заполнение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.01 Экономика и промышленность В 2018 году в бюджеты всех уровней от Харьковщины поступило более 39 млрд. гривен налогов и сборов 05.12 Власть К новогодним праздникам налоговики пообещали харьковским студентам скидки в рамках «Недели права» 04.12 Власть Региональная власть усилила борьбу за наполнение Пенсионного фонда (ФОТО)
 
 

Видео

К коммунальщикам поступило 1 500 заявок на снятие сосулек и наледей
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 