08.01.2019 16:16

Региональными фискалами введен новый сервис, который частично заполнит декларацию вместо харьковчан

1 января 2019 началась ежегодная кампания декларирования доходов граждан, которые в силу различных требований обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.



://kh.sfs.gov.ua

В связи с обязательным декларированием ГФС ввела новый электронный сервис в «Электронном кабинете». Сервис позволяет получить частично заполненную декларацию на основании учетных данных плательщика, сведений о начисленных (выплаченных) доходов, имеющихся в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов и сведений по объектам недвижимого (движимого) имущества.

Такой сервис частичного предварительного заполнения декларации позволит налогоплательщикам сократить время и расходы на представление отчетности, минимизировать ошибки при заполнении деклараций, и предоставить копии первичных документов как дополнение к декларации в он-лайн режиме.

С алгоритмом использования электронного сервиса подробно можно ознакомиться в письме ДФС Украины от 03.01.2019 №120 / 7 / 99-99-13-01-03-17.