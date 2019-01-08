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08.01.2019  19:31   

Президент Украины Петр Порошенко напомнил украинцам самые важные достижения 2018 года (ВИДЕО)

Президент Украины опубликовал в своем Facebook видеоролик, в котором выделил главные победы украинцев в 2018 году.


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По словам Петра Алексеевича, 2018 год был очень плодотворным на реформы и показал, насколько решительно Украина движется вперед.
 
«Прекращение действия Договора о дружбе с Россией, выход из СНГ, закрепление курса на вступление в ЕС и НАТО в Конституции Украины, утверждение приветствия „Слава Украине! Героям Слава!“ как официальное приветствие в Вооруженных силах, принятие Закона о реинтеграции Донбасса, принятие Закона „О национальной безопасности Украины“ — все это часть нашей государственной стратегии, которая приближает нас к Европе» - подчеркнул глава государства. 
Тэги:  порошенко, главные победы, харьков
 
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