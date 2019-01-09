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09.01.2019  10:50   

Геннадий Кернес выражает соболезнования родным Леонида Исаева

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким Почетного гражданина города Харькова Леонида Алексеевича Исаева, который умер 9 января на 82-м году жизни.


// city.kharkov.ua

«Примите наши искренние соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Из жизни ушел человек, чье имя неразрывно связано с историей Харькова, большой труженик, который внес неоценимый вклад в развитие инфраструктуры родного города.

Сегодня вместе с вами скорбят тысячи людей – коллеги и ученики Леонида Алексеевича, для которых он был примером и наставником. Память о нем будет жить в наших сердцах», - говорится в соболезновании.

Справка. Леонид Алексеевич Исаев родился 17 апреля 1937 года. После окончания технического училища №1 работал слесарем на Харьковском турбинном заводе. Служил в рядах Советской Армии на Черноморском флоте, работал в паровозном депо «Октябрь» ЮЖД поездным кочегаром, помощником, а затем машинистом электровоза. В 1984-2002 гг. Леонид Исаев занимал должность начальника Харьковского метрополитена. В частности, благодаря ему Харьковский метрополитен занял ведущее место по всем технико-экономическим показателям среди профильных предприятий ближнего и дальнего зарубежья.

Неоднократно избирался депутатом местных советов: был депутатом Харьковского областного совета, председателем постоянной комиссии, членом исполкома Харьковского городского совета. С апреля 2002 года - народный депутат Украины IV созыва. С марта 2006 г. - народный депутат Украины V созыва. Награжден Знаком «Почетный железнодорожник» (1986). Заслуженный работник транспорта Украины (1996). Почетный работник транспорта Украины (2002). Награжден орденом «За заслуги» III ст. (1997).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, соболезнования, харьков
 
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