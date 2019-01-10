10.01.2019 11:21

В преддверие сдачи годовых отчетов харьковская налоговая сделала «подарок» бухгалтерам

На сайте региональных фискалов сообщили, что срок обжалования налоговых проверок увеличили вдвое.



// facebook

Главное управление ГФС в Харьковской области сообщает, что с 1 января 2019 вступили в силу изменения, внесенные Законом Украины от 23.11.2018-VIII № 2628-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и просмотра ставок отдельных налогов и сборов », в частности, относительно сроков обжалования акта проверки ГФС.

Внесены коррективы в сроки представления налоговых документов, возражений, жалоб, принятия налоговыми органами решений по результатам проверок, а именно: С 5 до 10 рабочих дней - для представления возражений и дополнительных документов, подтверждающих показатели налоговой отчетности, или опровергают выводы проверки, факты и данные, Указанные налоговыми органами в акте (п. 44.7 Налогового кодекса).

С 5 календарных дней до 10 рабочих дней - для представления налогоплательщиком жалобы в Вышестоящий налоговый орган.

В случае если налогоплательщик считает, что контролирующем орган неправильно определил сумму денежного обязательства или принял любое другое решение, противоречащее законодательству или выходит за пределы полномочий контролирующего органа, установленных Налоговым кодексом или другими законами Украины, он имеет право обратиться в контролирующем орган с жалобой в пересмотре этого решения.

Жалоба подается в Вышестоящий контролирующем орган в письменной форме (при необходимости - с должным образом заверенными копиями документов, расчетами и доказательствами, которые налогоплательщик считает нужным ПРЕДОСТАВИТЬ с учетом требований п. 44.6 Налогового кодекса). Кроме того, удлиненный срок принятия руководителем налогового органа налогового уведомления-решения по результатам (актом) проверки с 10 рабочих дней до 15 рабочих дней.