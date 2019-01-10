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10.01.2019  11:31   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Владимира Бабаева

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 10 января, поздравил с днем рождения Владимира Бабаева - Почетного гражданина города Харькова, ректора Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова.


://city.kharkov.ua

«Благодаря Вашему профессионализму и многолетней деятельности возглавляемый Вами университет динамично развивается, внедряя современные технологии.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия! Пусть Ваши научная компетентность и творческий потенциал и в дальнейшем сопутствуют успешной деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере городского хозяйства», - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   ХГС
 Тэги:  институт, харьков, кернес, бекетова, ректор, поздравление
 
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