Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Владимира Бабаева

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 10 января, поздравил с днем рождения Владимира Бабаева - Почетного гражданина города Харькова, ректора Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова.
«Благодаря Вашему профессионализму и многолетней деятельности возглавляемый Вами университет динамично развивается, внедряя современные технологии.
Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия! Пусть Ваши научная компетентность и творческий потенциал и в дальнейшем сопутствуют успешной деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере городского хозяйства», - говорится в поздравлении городского головы.
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: