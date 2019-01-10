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10.01.2019  14:14   

С жителей Харьковщины налоговая взыскала 8,7 млрд. грн. подоходного

В течение 2018 году до местных бюджетов Харьковской области поступило 8,7 млрд налога на доходы физических лиц.


://kh.sfs.gov.ua

В фискальной службе региона отметили, что поступления в сравнении с аналогичным периодом 2017 выросли на 1,6 млрд.гривен. Индикативный показатель ГФС Украины выполнено на 103,2%. Дополнительно бюджеты получили 272,3 млн. гривен.

 НДФЛ является основным источником наполнения местной казны. В структуре поступлений он занимает позицию лидера - около 60 процентов от общей суммы других налогов и сборов.

По заработной плате этот налог уплачивается из расчета 18%, поэтому напрямую зависит от выплаты харьковскими предпринимателями легальной заработной платы.

Официальное оформление сотрудников, своевременная выплата заработной платы, недопущения выплаты ее в «конвертах» - это залог устойчивого развития наших территориальных общин.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  подоходный, зарплата, харьков, налоговая, сбор
 
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