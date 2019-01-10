С жителей Харьковщины налоговая взыскала 8,7 млрд. грн. подоходного

В течение 2018 году до местных бюджетов Харьковской области поступило 8,7 млрд налога на доходы физических лиц.
В фискальной службе региона отметили, что поступления в сравнении с аналогичным периодом 2017 выросли на 1,6 млрд.гривен. Индикативный показатель ГФС Украины выполнено на 103,2%. Дополнительно бюджеты получили 272,3 млн. гривен.
НДФЛ является основным источником наполнения местной казны. В структуре поступлений он занимает позицию лидера - около 60 процентов от общей суммы других налогов и сборов.
По заработной плате этот налог уплачивается из расчета 18%, поэтому напрямую зависит от выплаты харьковскими предпринимателями легальной заработной платы.
Официальное оформление сотрудников, своевременная выплата заработной платы, недопущения выплаты ее в «конвертах» - это залог устойчивого развития наших территориальных общин.
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: