10.01.2019 14:33

Реформировав КП «Газета «Харьковские Известия» ХГС» Первая столица уверенно обошла Киев, где не реформировали коммунальных газет

Держкомтелерадио обнародовал результаты мониторинга процесса реформирования государственных и коммунальных печатных средств массовой информации.



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Напомним, что в Сводный перечень объектов реформирования внесены 760 государственных и коммунальных печатных СМИ (662-коммунальных, 98 - государственных). 72 издание пока не выходят. По состоянию на 28 декабря 2018 реформировано 425 печатных СМИ и редакций, а именно: 402 - коммунальных (что составляет более 60% от общего количества изданий, реально выходят), 23 - государственных (что составляет более 25% от общего количества изданий, реально выходят).

Лидерами процесса реформирования является Кировоградская область, где с 28 печатных СМИ и редакций реформировано 25 Житомирская (с 28 - 24), Хмельницкая (с 27 - 23), Николаевская (с 26 - 22), Полтавская (с 31 - 26), Тернопольская (с 21 - 16) области.

Харьков и область уверенные «середнячки».

Аутсайдерами процесса реформирования является Киевская, Львовская, Одесская, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Закарпатская области и город Киев.

В частности, в Киеве, по данным мониторинга, не реформирован ни один из 4 коммунальных СМИ, а в Закарпатской области, из 31 издания реформировано 3.

В то же время эти данные не являются окончательными, поскольку редакции, начали процесс реформирования в конце 2018 года, могут закончить его в январе, что изменит статистику реформированных СМИ.