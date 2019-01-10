Главная Новости Власть Реформировав КП «Газета «Харьковские Известия» ХГС» Первая столица уверенно обошла Киев, где не реформировали коммунальных газет
10.01.2019  14:33   

Реформировав КП «Газета «Харьковские Известия» ХГС» Первая столица уверенно обошла Киев, где не реформировали коммунальных газет

Держкомтелерадио обнародовал результаты мониторинга процесса реформирования государственных и коммунальных печатных средств массовой информации.


// facebook

Напомним, что в Сводный перечень объектов реформирования внесены 760 государственных и коммунальных печатных СМИ (662-коммунальных, 98 - государственных). 72 издание пока не выходят. По состоянию на 28 декабря 2018 реформировано 425 печатных СМИ и редакций, а именно: 402 - коммунальных (что составляет более 60% от общего количества изданий, реально выходят), 23 - государственных (что составляет более 25% от общего количества изданий, реально выходят).

Лидерами процесса реформирования является Кировоградская область, где с 28 печатных СМИ и редакций реформировано 25 Житомирская (с 28 - 24), Хмельницкая (с 27 - 23), Николаевская (с 26 - 22), Полтавская (с 31 - 26), Тернопольская (с 21 - 16) области.

Харьков и область уверенные «середнячки».

Аутсайдерами процесса реформирования является Киевская, Львовская, Одесская, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Закарпатская области и город Киев.

В частности, в Киеве, по данным мониторинга, не реформирован ни один из 4 коммунальных СМИ, а в Закарпатской области, из 31 издания реформировано 3.

В то же время эти данные не являются окончательными, поскольку редакции, начали процесс реформирования в конце 2018 года, могут закончить его в январе, что изменит статистику реформированных СМИ.

Источник:   Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины
 Тэги:  реформа, газета, харьков, известия, киев
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.12 Власть Пенсионную реформу поставят на паузу 22.11 Власть Правительство предложило харьковчанам обсудить выдачу субсидий в денежной форме 21.11 Медицина Что делать харьковским школьным медсестрам - особенности реформирования НУШ (ФОТО)
 
 

Видео

Харьковские коммунальщики расчищают город от снега
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 