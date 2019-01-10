10.01.2019 15:20

Харьковские водители остались без регионального страховщика

Нацкомфинуслуг своим распоряжением от 8 января 2019 года аннулировала лицензии страховой компании СК «Центральная», сообщает пресс-служба регулятора.



// autocentre.ua

Заявление на аннулирование лицензий подали сами страховщики.

Семь лицензий на добровольные виды страхования ликвидировано в СК «Центральная» из Харькова. Девять лицензий на добровольное страхование и две лицензии на обязательное страхование аннулировали у «Олви», которая находится в Лисичанске Луганской области.

Ранее UBR.ua писал о том, что иностранцы просто бегут с украинского страхового рынка.

К примеру, осенью 2018 года французскую крупнейшую страховую компанию АХА продали канадской Fairfax. По мнению экспертов, это связано с тем, что сейчас украинский страховой рынок в сопоставимых ценах упал в 2-2,5 раза, а иностранцам не интересно оставаться на низкомаржинальном рынке и АХА – явно не последний крупный уход с украинского рынка.