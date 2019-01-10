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10.01.2019  15:20   

Харьковские водители остались без регионального страховщика

Нацкомфинуслуг своим распоряжением от 8 января 2019 года аннулировала лицензии страховой компании СК «Центральная», сообщает пресс-служба регулятора.


// autocentre.ua

Заявление на аннулирование лицензий подали сами страховщики.

Семь лицензий на добровольные виды страхования ликвидировано в СК «Центральная» из Харькова. Девять лицензий на добровольное страхование и две лицензии на обязательное страхование аннулировали у «Олви», которая находится в Лисичанске Луганской области.

Ранее UBR.ua писал о том, что иностранцы просто бегут с украинского страхового рынка.

К примеру, осенью 2018 года французскую крупнейшую страховую компанию АХА продали канадской Fairfax. По мнению экспертов, это связано с тем, что сейчас украинский страховой рынок в сопоставимых ценах упал в 2-2,5 раза, а иностранцам не интересно оставаться на низкомаржинальном рынке и АХА – явно не последний крупный уход с украинского рынка.

Источник:   UBR
 Тэги:  страховая, харьков, ликвидация, нбу, лицензия
 
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