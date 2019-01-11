11.01.2019 16:01

Полицейские Харькова готовятся заступить на праздничные дежурства

Полицейские Харькова готовы к обеспечению охраны общественного порядка во время «Вертеп-феста».



// Городской Дозор

Фестиваль пройдет 12 и 13 января: запланированы парад участников, выступления вертепных театров, колядников и щедрувальников со всей Украины как в центре Харькова, так и в разных уголках города, в том числе в больницах, военных госпиталях и детских домах.



«Вертеп-фест» начнется 12 января в 11:00 возле Харьковского национального академического театра оперы и балета им. М.В. Лысенко. Праздничное шествие вертепов стартует с 13:30 от площади Конституции до площади Свободы, где непосредственно состоится открытие Фестиваля.



По предварительным данным, всего участие в мероприятиях примут около 5000 граждан. Порядок будут охранять 150 полицейских и 150 военнослужащих Нацгвардии.



Полиция Харьковщины обращается к жителям и гостям города соблюдать законодательство и не нарушать порядок.