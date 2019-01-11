11.01.2019 17:19

Геннадий Кернес провел рабочую встречу с предпринимателями рынка «Барабашово» (ФОТО)

Более тысячи предпринимателей «Барабашово» хотят сотрудничать с городом.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 11 января, провел очередную рабочую встречу с предпринимателями рынка «Барабашово».

Представители малого бизнеса по-прежнему жалуются на непрозрачность договорных отношений с концерном «АВЭК».

Как отметил городской голова, представители торговой площадки «Ткани» уже начали заключать договоры с КП «Современный город» на временное пользование объектами благоустройства и наняли охрану. Также заявления с просьбой о сотрудничестве с городом поступили от 74-х предпринимателей с площадки «Яма», 208-ми представителей площадки «Перекресток», 202-х - «Свояк», 86 представителей хозрядов, от более 100 предпринимателей с площадки «Афган», представителей «Сектора С». Кроме того, готовят обращение торговцы площадки «Ручеек».

Сами предприниматели говорят, что за несколько дней уже собрали более тысячи таких заявлений от своих коллег, потому что «АВЭК» не идет на уступки и продолжает втягивать предпринимателей в преступные схемы через фирмы-прокладки, с которыми требуют заключать договоры.

Как объяснили представители концерна «АВЭК», объекты торгового центра переданы в аренду юридическим лицам, которые, со своей стороны, отдали эти объекты в субаренду.

Но предприниматели этих документов не видели. По их словам, они сами строили свои торговые объекты, а в заключаемых договорах много неточностей. Например, объекты указаны не по индивидуальным признакам, как положено; в договорах значится, что это аренда, а не субаренда. Кроме того, они рассказали о случаях шантажа и угроз, препятствии работе СМИ на рынке.

Геннадий Кернес обратился к представителям «АВЭК» с просьбой предоставить предпринимателям всю необходимую документацию, дать ответы на вопросы по названным земельным участкам и создать постоянно действующую инициативную группу, которая будет представлять концерн, участвовать в открытых обсуждениях и отстаивать свои права.

«Мы хотим сломать ту систему, которая была. Наша работа должна быть направлена на то, чтобы предприниматели знали, с кем они заключили договоры. Мы даем землю «АВЭКу», а он начинает комбинировать свою схему, в которой мы не участники процесса, а потерпевшие. Мы требуем от концерна лояльности и объяснений к любому документу, который должен подписать предприниматель. Покажите, какой договор будет у «АВЭКа» с предпринимателем, чтобы он его прочитал и не сказал, что это не договор, а грабеж», - отметил городской голова.

Он привел пример, что сейчас арендная плата на площадке «Яма» составляет 500 грн за кв. м, «Перекресток» - 800 грн за кв. м, «Ручеек» – 450 грн за кв. м. При сотрудничестве с городским КП плата составит примерно 100 грн за кв. м.

Департамент территориального контроля уже подготовил карту с участками, где предварительно обозначено, какие площадки можно передать на баланс КП «Современный город», чтобы предприниматели заключили с ними договоры, а какие нет, потому что они правомерно используются концерном. В дальнейшем в ходе встреч с предпринимателями на карту будут нанесены торговые места каждого предпринимателя, чтобы решить вопрос по всем заявлениям индивидуально.