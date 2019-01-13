13.01.2019 17:42

Геннадий Кернес поздравил с Днем рождения почетного харьковчанина Василия Тация

Сегодня Герой Украины Василий Таций отмечает День рождения.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 13 января, поздравил с днем рождения Василия Тация - Героя Украины, Почетного гражданина города Харькова, ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

«Ваш высокий профессионализм, научный и управленческий опыт всегда были и остаются востребованы для подготовки высококвалифицированных специалистов в широком спектре юридических профессий. Все Ваши научные труды и достижения, направленные на постоянное совершенствование образовательных процессов, вызывают уважение.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, неиссякаемой жизненной энергии и успехов. Пусть богатый жизненный опыт и высокие деловые качества и в дальнейшем способствуют реализации всех Ваших замыслов и новых планов», - говорится в поздравлении городского головы.