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13.01.2019  17:42   

Геннадий Кернес поздравил с Днем рождения почетного харьковчанина Василия Тация

Сегодня Герой Украины Василий Таций отмечает День рождения.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 13 января, поздравил с днем рождения Василия Тация - Героя Украины, Почетного гражданина города Харькова, ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
 
«Ваш высокий профессионализм, научный и управленческий опыт всегда были и остаются востребованы для подготовки высококвалифицированных специалистов в широком спектре юридических профессий. Все Ваши научные труды и достижения, направленные на постоянное совершенствование образовательных процессов, вызывают уважение.
 
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, неиссякаемой жизненной энергии и успехов. Пусть богатый жизненный опыт и высокие деловые качества и в дальнейшем способствуют реализации всех Ваших замыслов и новых планов», - говорится в поздравлении городского головы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, таций, харьков
 
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