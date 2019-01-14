Главная Новости Власть В Харькове продолжается цикл семинаров по предотвращению ЧП при эксплуатации лифтов (ФОТО)
14.01.2019  13:40   

В Харькове продолжается цикл семинаров по предотвращению ЧП при эксплуатации лифтов (ФОТО)

Небезразличные харьковчане могут поинтересоваться насколько подготовлены и аттестованы сотрудники ООО, обслуживающего лифт в их доме.


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С целью недопущения аналогичных резонансных ЧП, которые пронеслись по областям Украины, в Харькове главным государственным инспектором отделом надзора в строительстве, котлонадзоре, на транспорте и связи Инной Касьян  был проведен семинар с представителями следующих предприятий: ООО «Укрлифтексперт», ООО «СП Укрсхидлифт», ООО ПП «Литораль», ПКП «Укрсхидлифт »в форме ООО.

На встрече рассмотрены состояние производственного травматизма в лифтовой отрасли в 2018 году, обстоятельства и причины смертельных несчастных случаев и несчастных случаев с тяжелыми последствиями, которые произошли в течение года на объектах вышеназванной отрасли Харьковской области.

Во время семинара присутствующих ознакомили с основными требованиями нормативно-правовых актов по охране труда по безопасному выполнению работ по проведению ремонта и технического обслуживания лифтов.

 Обратили внимание на необходимость обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, выполнение персоналом предприятий требований безопасности при работе на высоте, а также недопущения случаев поражения рабочего персонала электрическим током.

Руководителям специализированных организаций предложено популяризировать среди жителей безопасные методы пользования лифтами, формирование такой модели поведения, которая бы способствовала комфортном и безопасном проживанию.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  лифт, эксплуатация, подготовка, харьков, аттестация, специалист
 
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