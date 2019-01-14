Главы МИД Украины и Словакии едут в Харьков

В Харькове завтра, 15 января, состоится открытие Почетного консульства Словацкой Республики.
В мероприятии примут участие министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Почетный консул Словацкой республики в г.. Харькове Виктор Попов.
«Формально консульство будет открыто в ближайшее время, до конца года, поскольку мы уже заканчиваем формальные процедуры. Визит Мирослава (главы МИД Словакии Мирослава Лайчака – Ред.) в Харькове – это политическое открытие этого консульства», - сказал Климкин в эфире телеканала UA:Харкив.
По его словам, почетное консульство будет оказывать содействие словацким бизнесменам, интересующимся Харьковом, предоставит возможность для словаков лучше понять регион и в случае необходимости получить консультацию.
Ранее сообщалось, что в Хорватии открылось почетное консульство Украины в г. Сплит при участии высших должностных лиц хорватского правительства.
На открытии присутствовали министр обороны Хорватии, генерал-майор хорватской армии Дамир Крстичевич, вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович и представители местных властей.
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